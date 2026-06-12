Miles de personas quedan fuera de la OPI de SpaceX pese a órdenes por más de $70,000 millones

La esperada Oferta Pública Inicial (IPO) de SpaceX debutó este viernes 12 de junio en el índice Nasdaq bajo el símbolo SPCX y se convirtió en una de las operaciones bursátiles más demandadas de la historia. Se recibieron más de $70,000 millones en órdenes de compra provenientes de inversionistas individuales que buscaban participar en la empresa de Elon Musk, pero la enorme demanda dejó fuera a miles de personas que no pudieron conseguir acciones.

Aunque SpaceX reservó hasta el 30% de la oferta para inversionistas minoristas, una proporción poco habitual para una operación de este tamaño, el interés superó ampliamente la cantidad disponible.

Con un precio de salida de $135 por acción y una valoración cercana a $1.77 billones de dólares, la compañía salió a la bolsa como la oferta más grande de la historia, de acuerdo con Bloomberg, aunque muchos de los pequeños inversionistas que intentaron entrar deberán conformarse con buscar otras alternativas para invertir.

Mientras tanto, incluso cuando algunos expertos advirtieron que la valuación de la compañía está sobreestimada, SpaceX estará desde hoy entre las diez empresas más valiosas del mundo, al lado de Apple y Nvidia.

La OPI más grande de la historia, en cifras concretas

SpaceX fijó un precio único de $135 por acción, sin el rango flexible que es habitual en este tipo de operaciones, una señal del nivel de confianza con que la empresa llegó al mercado. Como consecuencia, la compañía vendió 555,555,555 acciones de Clase A, generando aproximadamente $75,000 millones en capital bruto, casi tres veces más que el anterior récord mundial, que pertenecía a Saudi Aramco con alrededor de $29,000 millones recaudados en 2019.

En cuanto a la fortuna de Elon Musk, a la valoración de salida, su participación en SpaceX tiene un valor estimado de $841,000 millones de dólares. Sumando su posición en Tesla, su patrimonio total podría cruzar el umbral de $1.1 billones, lo que lo convertiría en el primer trillonario de la historia.

¿Por qué tantos inversores se quedaron fuera de SpaceX?

En una OPI convencional, el 10% o menos de las acciones se reserva para inversores individuales. SpaceX tomó una decisión inédita y amplió esa proporción hasta un 30% del total. Sin embargo, con un tamaño de oferta de $75,000 millones, incluso ese porcentaje fue insuficiente para cubrir la mayor parte de la demanda minorista.

Según Bloomberg, alrededor de 1,000 inversores institucionales ya habían asegurado su participación antes del cierre, al tiempo que los pequeños compradores debían solicitar sus acciones a través de plataformas autorizadas como Charles Schwab, E*Trade y Robinhood, sin una certeza de que pudieran obtener alguna acción.

El director financiero de SpaceX, Bret Johnsen, ya había advertido que la participación minorista sería “una parte crítica de la oferta y más grande que en cualquier OPI hasta la fecha”. En la práctica, eso tiene consecuencias directas para las personas que esperaban un acceso igualitario.

El riesgo que los analistas advertían antes del primer día de cotización

Pero el IPO de SpaceX no es una inversión segura. En este entorno de euforia, la firma de análisis Morningstar situó el valor real de SpaceX en $780,000 millones, menos de la mitad de la valoración de salida, y en su escenario más optimista, al que asigna apenas un 7% de probabilidad, la empresa valdría $154 por acción.

Por su parte, el analista Nicolas Owens de Morningstar señaló que SpaceX estaría “significativamente sobrevalorada” frente a sus operaciones actuales. La empresa reportó en 2025 ingresos por $18,700 millones con un crecimiento del 33% interanual, pero también registró una pérdida neta de $4,900 millones, tras realizar un gasto agresivo en infraestructura de inteligencia artificial.

También Lawrence McDonald, fundador de Bear Traps Report, advirtió que los inversores individuales que pagaran precios de IPO en medio de una euforia de IA corrían el riesgo de “cargar con las consecuencias cuando la fiebre se enfríe”.

La historia es clara: las OPI grandes y mediáticas no siempre suben en su primer día. Y quienes compran en el mercado abierto, después del inicio de cotización, pueden pagar un precio aún más elevado que $135.

¿Cómo funciona el negocio de SpaceX?

SpaceX no solo tiene como objetivo la fabricación de cohetes. La empresa se divide en tres segmentos:

Conectividad (Starlink): representa el 61% de los ingresos y es el motor financiero principal, con $11,300 millones generados en 2025 y un crecimiento del 50% ese año

representa el 61% de los ingresos y es el motor financiero principal, con $11,300 millones generados en 2025 y un crecimiento del 50% ese año Lanzamientos espaciales: sector en expansión, pero con déficit operativo

sector en expansión, pero con déficit operativo xAI e inteligencia artificial: incluye el modelo Grok y la red social X, tras la fusión de SpaceX con xAI en febrero de 2026

La empresa estima un mercado total accesible de $28.5 billones de dólares, incluyendo $870,000 millones para Starlink, $2.4 billones para infraestructura de IA y $22.7 billones en aplicaciones empresariales. Si bien las cifras son impresionantes, solo son proyecciones, no ingresos reales.

¿Qué puede hacer el inversor hispano que quedó fuera?

Si estabas interesado en invertir en SpaceX y no lograste conseguir alguna acción en la OPI, hay otras opciones, pero tienen algunos riesgos:

Comprar en el mercado abierto desde hoy en Nasdaq (símbolo: SPCX), aunque el precio podría superar significativamente los $135 iniciales si hay fuerte demanda en la apertura

desde hoy en Nasdaq (símbolo: SPCX), aunque el precio podría superar significativamente los $135 iniciales si hay fuerte demanda en la apertura ETFs con exposición a SpaceX: el ARK Venture Fund (ARKVX) de Cathie Wood tenía a SpaceX como su mayor posición al 31 de marzo de 2026, con el 17.02% de sus activos netos

el ARK Venture Fund (ARKVX) de Cathie Wood tenía a SpaceX como su mayor posición al 31 de marzo de 2026, con el 17.02% de sus activos netos Tema Space Innovators ETF (NASA): mantiene un 11.02% en SpaceX a través de un vehículo de propósito especial

Antes de invertir cualquier cantidad, consulta con un asesor financiero. Las OPI con alta demanda inicial no garantizan ganancias posteriores, y los analistas ya advierten sobre el riesgo de una sobrevaloración.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la IPO de SpaceX

¿Cuándo comenzó a cotizar SpaceX y bajo qué símbolo?

SpaceX inició su cotización este viernes 12 de junio de 2026 en el Nasdaq, bajo el símbolo bursátil SPCX, a un precio de salida fijo de $135 por acción.

¿Por qué hay tantos inversores que no pudieron comprar acciones en la OPI?

La demanda de inversores individuales superó los $70,000 millones, pero la asignación para ese grupo representa hasta el 30% de una oferta de $75,000 millones.

¿Es seguro comprar acciones de SpaceX en el mercado abierto hoy?

No hay una garantía. Morningstar advierte que SpaceX podría estar “significativamente sobrevalorada” y estimó su valor en $780,000 millones, frente a la valoración de salida de $1.77 billones. Comprar en mercado abierto implica pagar un precio mayor a los $135.

¿Qué parte del negocio de SpaceX genera dinero hoy?

Starlink es la principal fuente de ingresos rentables, representando el 61% de los ingresos totales de 2025, con $11,300 millones y un beneficio operativo superior a $4,400 millones.

¿Qué bancos controlan quién recibe las acciones?

Goldman Sachs actúa como el principal suscriptor (“lead left underwriter”), lo que le da control sobre la asignación institucional. Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan también son suscriptores principales. En total, 23 instituciones financieras participan en la operación.

¿Cuánto ganan los bancos con esta operación?

Con una comisión del 0.75% sobre $75,000 millones, los bancos se repartirán unos $646 millones en honorarios directos. Pero los analistas estiman que las ganancias indirectas podrían ser superiores.

Conclusión

La OPI de SpaceX es el evento bursátil más grande de la historia, pero su legado para el inversor común podría ser más complejo. Si las acciones abren con una prima significativa sobre los $135 de salida, quienes compren en el mercado abierto asumirán un riesgo adicional que la narrativa de “acceso democratizado” tiende a minimizar.

La euforia por la IA tiene una historia conocida: atrae capital masivo, infla valuaciones y, eventualmente, ajusta cuentas. Para la comunidad hispana que planee invertir sus ahorros, persiste el riesgo de no obtener los beneficios esperados. La pregunta es a qué precio vale la pena entrar.

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