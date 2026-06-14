Eminem y Jay-Z trabajan en su primera colaboración desde 2001, según reportes

Los raperos Jay-Z y Eminem trabajarán juntos en una colaboración musical, la primera en 25 años. Ambos artistas colaborarán en el próximo álbum, aún sin título, de Rakim, Kurupt y Masta Killa de Wu Tang Clan, cuyo lanzamiento está previsto para el 28 de agosto.

De acuerdo con Rolling Stone, la noticia salió a la luz cuando Matthew “M80” Markoff, A&R y productor ejecutivo del álbum, publicó en su cuenta de Instagram un adelanto de las canciones del nuevo álbum. Entre las canciones se encuentra una de los legendarios raperos Eminem y Jay-Z.

“Álbum del Año 2026. PONGAN UN POCO DE RESPETO EN MI NOMBRE”, escribió Markoff, presidente de Holy Toledo Productions.

Markoff confirmó al mencionado medio de comunicación la participación de Eminem y Jay-Z en el nuevo álbum musical. Sin embargo, aclaró que se trata de un interludio, es decir, un pasaje instrumental o vocal que se coloca entre dos temas de un álbum. Asimismo, aclaró que ambos artistas no tienen versos en el interludio. Sin embargo, su intervención rinde homenaje al legado e influencia de Rakim.

Esta sería la primera vez que Eminem y Jay-Z trabajan en una colaboración musical desde 2001 cuando lanzaron ‘Renegade’, una de las colaboraciones más emblemáticas del hip-hop, que fue lanzada como parte de “The Blueprint” (2001), uno de los álbumes más influyentes de la carrera de Jay-Z.

El nuevo álbum contará con colaboraciones de figuras como Snoop Dogg, KRS-One, Raekwon, Ghostface Killah, Buckshot y Daz Dillinger, entre otros invitados.

Hasta el momento, ni Eminem ni Jay-Z se han pronunciado sobre la colaboración musical de ambos artistas en un nuevo álbum de rap.

Esta colaboración llega en un momento en el que Jay-Z tiene una agenda laboral apretada, llena de compromisos profesionales. El rapero ofrecerá tres importantes conciertos de aniversario en el Yankee Stadium el próximo mes. Además, el próximo 10 de julio celebrará su álbum debut “Reasonable Doubt” y actualizó el estilo de su nombre a Jaÿ-Z, de forma similar a como aparecía en el álbum de 1996.

Además, Jay acaba de anunciar otros dos conciertos que tendrán lugar en París el 10 de septiembre y en Los Ángeles el 23 de octubre.

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