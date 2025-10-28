Jay-Z opina sobre las críticas al show de Bad Bunny en el Super Bowl: “No dejen que los engañen”

El rapero Jay-Z reaccionó a las críticas que ha recibido la elección del cantante puertorriqueño Bad Bunny como artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl en 2026.

Jay-Z es dueño de Roc Nation, la empresa productora del show de medio tiempo del Super Bowl. El sostuvo una conversación con un camarógrafo de TMZ quien le preguntó sobre el rechazo que causó la elección del puertorriqueño. Ante esto, Jay-Z aseguró que Benito tiene más respaldo en Estados Unidos de lo que muchos creen.

“Lo adoran. No se dejen engañar “, habría dicho la pareja de Beyoncé a TMZ.

El pasado 28 de septiembre se anunció que Bad Bunny protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl en febrero de 2026. El anunció dividió opiniones y causó mucha polémica en redes sociales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la elección de Bad Bunny como “una locura”. “Nunca he oído hablar de él… No sé quién es. No sé por qué lo hacen, es una locura”, dijo a Newsmax.

Muchos de sus seguidores republicanos emitieron una serie de declaraciones en contra de la presentación de Bad Bunny, en parte por una declaración que el boricua dio en contra de las redadas migratorias de ICE en Estados Unidos.

Tras el anuncio, Bad Bunny emitió un mensaje expresando su emoción por este paso en su carrera y poder representar su cultura en este importante escenario.

“Lo que siento me supera. Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown. Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl”, expresó el puertorriqueño en un comunicado.

En medio de la polémica, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos estarían “por todas partes en el Super Bowl”.

A pesar de la controversia, el comisionado Roger Goodell aseguró que la NFL no considera reemplazar a Bad Bunny como protagonista del Super Bowl. “No creo que hayamos seleccionado a un artista sin recibir críticas. Es bastante difícil hacerlo cuando hay cientos de millones de personas viéndolo”, dijo el comisionado.

