Forense determina como “homicidio” muerte de solicitante de asilo haitiana tras ser liberada por ICE

La muerte de Daphy Michel, una solicitante de asilo haitiana de 31 años que falleció pocos días después de ser liberada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, fue catalogada como un homicidio por la Oficina del Médico Forense del Condado de Allegheny, en Pensilvania.

Michel murió el pasado 2 de marzo y la hallaron en una parada de autobús en Pittsburgh. La autopsia concluyó que la causa de muerte fue hipotermia.

La clasificación de homicidio, aclaró la oficina forense, significa que el fallecimiento fue consecuencia de las acciones u omisiones de otra persona, aunque no constituye una determinación de responsabilidad penal, reseñó la agencia de noticias Associated Press.

El abogado de la familia, Joseph Patrick Murphy, afirmó que espera que los familiares de Michel presenten una demanda contra ICE por lo ocurrido.

Michel había llegado a la frontera sur de Estados Unidos en 2022 en busca de asilo y posteriormente obtuvo libertad condicional por razones humanitarias urgentes. Sin embargo, falleció antes de poder asistir a una audiencia migratoria que estaba prevista para dos semanas después.

De acuerdo con la oficina forense, la mujer era una persona vulnerable que padecía graves problemas de salud mental sin tratamiento y enfrentaba una importante barrera lingüística cuando fue liberada por las autoridades migratorias el 27 de febrero.

Murphy explicó que Michel había sido arrestada el verano anterior tras protagonizar episodios relacionados con sus trastornos psiquiátricos. Permaneció aproximadamente seis meses en la cárcel del condado de Washington, donde fue sometida a varias evaluaciones de salud mental mientras esperaba su primera comparecencia judicial.

Según el abogado, un magistrado concluyó que no podía ser procesada por presuntas amenazas dirigidas a personas imaginarias. Posteriormente, agentes migratorios la detuvieron dentro de la cárcel, le colocaron un monitor electrónico en el tobillo y la trasladaron a Pittsburgh, ubicada a unos 40 kilómetros de distancia.

“Llevaba ropa de septiembre, era febrero, el frío la superó y sufrió hipotermia”, declaró Murphy a AP.

El abogado sostuvo que la decisión del médico forense refuerza la posibilidad de emprender acciones legales contra la agencia migratoria. “Alguien hizo o dejó de hacer algo que provocó su muerte”, señaló sobre el significado de la clasificación de homicidio.

“ICE no tuvo nada que ver”

El Departamento de Seguridad Nacional rechazó cualquier responsabilidad. En declaraciones enviadas por correo electrónico a AP, la portavoz Lauren Bis afirmó que “ICE no tuvo nada que ver con la muerte de esta mujer” y subrayó que Michel falleció tres días después de haber sido puesta en libertad.

Bis indicó que a la mujer la sometieron a procedimientos de deportación tras su arresto y aseguró que, al momento de su liberación, tenía consigo todas sus pertenencias, un teléfono móvil completamente cargado y acceso al sistema de transporte público.

La funcionaria también señaló que ICE detectó al día siguiente del fallecimiento que el monitor electrónico había sido manipulado. La agencia presuntamente intentó obtener información a través del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y se enteró de la muerte de Michel por reportes de prensa.

La ejecutiva del condado de Allegheny, Sara Innamorato, calificó el caso como “una tragedia” que se pudo haber evitado. “Con un poco de humanidad, parece que esto podría haberse evitado por completo”, expresó en un comunicado citado por AP.

La agencia de noticias recordó que ICE ya no divulga información sobre fallecimientos ocurridos dentro de los 30 días posteriores a la liberación de personas bajo su custodia, una práctica que había sido implementada durante la administración de Joe Biden en 2021.

Especialistas en salud han advertido que ese cambio podría reducir la visibilidad de muertes relacionadas con la atención brindada a migrantes tras su salida de los centros de detención.

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