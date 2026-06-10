Trump firma la Secure American Act que asigna $70 mil millones para operaciones migratorias

El presidente Donald Trump firmó el proyecto Secure American Act (Ley de Seguridad de Estados Unidos), que asigna $70 mil millones de dólares a las agencias migratorias.

Los republicanos aprovecharon su mayoría simple para aprobar el proyecto de ley a través de un proceso de Reconciliación para financiar a dos agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante los próximos tres años.

La ley fue aprobada por 214 votos a favor y 212 en contra, a pesar de las objeciones de los demócratas, quienes exigían cambios en la forma en que se realizan operaciones de las agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE).

En el Senado, los demócratas presentaron varias enmiendas para presionar por cambios sustanciales en el proyecto de ley, sin tener éxito.

“Esta semana demostró el contraste entre los dos partidos. Los republicanos están consumidos por las prioridades de Donald Trump: su fondo de compensación corrupto, su salón de baile dorado, su fuerza policial fuera de control, su imprudente guerra con Irán, y su negativa a contener el aumento de los costos que los estadounidenses enfrentan cada semana”, criticó el líder de la minoría Chuck Schumer (Nueva York). “Los demócratas están enfocados en las prioridades del pueblo estadounidense: reducir los costos, lograr la estabilidad, y combatir la corrupción desenfrenada de esta administración”.

El presidente Trump destacó en el evento en la Casa Blanca el liderazgo de los republicanos para aprobar esta ley, incluidos el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (Louisiana).

La nueva ley destinará $38 mil millones de dólares a ICE, al menos $26 mil millones a la Patrulla Fronteriza y $5,000 millones como un fondo de emergencia, pero la no haber un candado para el salón de baile de la Casa Blanca, se teme que parte de ese dinero podría ser usado en tal proyecto.

Organizaciones lanzan alerta

Varias de las organizaciones en defensa de inmigrantes y derechos civiles más importantes en el país expresaron su rechazo al incremento presupuestal, si no se realizan cambios significativos para evitar abusos de agentes migratorios.

“[Esto representa] una peligrosa escalada en la agenda de deportaciones masivas de Donald Trump y un uso irresponsable del dinero de los contribuyentes”, criticó Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York. “En lugar de invertir en los programas y servicios que ayudan a prosperar a todas las familias trabajadoras, el Congreso ha otorgado a ICE y a la Patrulla Fronteriza un cheque en blanco para expandir las deportaciones, la industria penitenciaria privada y la militarización de la frontera”.

Los defensores de inmigrantes criticaron que los congresistas republicanos no escucharan la posición de los votantes, reflejadas en varias encuestas, donde rechazan operaciones migratorias de deportación y apoyan un camino a la ciudadanía para inmigrantes.

“La aprobación de este paquete de gastos irresponsable es una traición a los valores y prioridades de nuestra nación”, consideró Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA). “En un momento en que las familias luchan por costear la atención médica, alimentar a sus hijos y construir seguridad económica, el Congreso ha optado por entregar miles de millones de dólares de los contribuyentes para expandir una maquinaria de deportación que separa familias, traumatiza a los niños y socava los derechos civiles fundamentales”.