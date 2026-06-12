Venezolano detenido por ICE en Florida deja a familia en crisis por hija con parálisis cerebral severa

Un ciudadano venezolano identificado como Luigi López Guerra, de 45 años, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Florida, mientras se encontraba trabajando, de acuerdo con información proporcionada por su entorno familiar.

La detención ocurrió el pasado 30 de abril, cuyo caso ha generado preocupación dentro de su núcleo familiar, debido a su situación migratoria y las condiciones de salud de su hija menor, quien padece parálisis cerebral.

Tenía procesos migratorios en curso y situación laboral regular

Según la información disponible, López Guerra contaba con dos trámites migratorios activos en Estados Unidos: un proceso de asilo político y una solicitud relacionada con la Visa U, destinada a víctimas de ciertos delitos.

El venezolano ingresó a territorio estadounidense el 19 de abril de 2021 con visa de turista y, de acuerdo con su familia, contaba con permiso de trabajo vigente, licencia de conducir activa y un récord sin antecedentes penales.

Su hija, en estado de salud crítico

La situación se agrava por el estado de salud de su hija de 8 años, quien padece parálisis cerebral severa, una condición que le impide caminar, hablar y ver, por lo que depende completamente del cuidado de sus padres, de acuerdo con lo publicado por New Latino TV.

La menor también enfrenta episodios frecuentes de convulsiones, por lo que la familia tiene programada una intervención quirúrgica con el objetivo de mejorar su condición médica.

De acuerdo con la información proporcionada, la madre de la menor no puede trabajar debido a la atención constante que requiere la niña, por lo que el padre era el principal sustento económico del hogar.

Campaña para gastos médicos y legales

Tras la detención, la familia inició una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe, con el objetivo de cubrir gastos legales relacionados con el caso migratorio y los costos médicos derivados del tratamiento de la menor.

La esposa del detenido, identificada como Jessica García, es quien ha difundido la situación y solicita apoyo mientras se define el proceso legal de su pareja.

Contexto del caso

El caso de Luigi López Guerra se suma a otros procesos migratorios en Estados Unidos donde personas con trámites activos enfrentan detenciones mientras sus familias dependen económicamente de ellos, especialmente en situaciones donde existen condiciones médicas graves dentro del núcleo familiar.

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