ICE detiene a presuntos criminales de alta peligrosidad en un solo día durante operativo, revela DHS

En un solo día de operativos, agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron una serie de detenciones dirigidas a personas con antecedentes penales graves, entre ellas presuntos asesinos, un violador y diversos narcotraficantes, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

De acuerdo a la información del DHS, el operativo se realizó el jueves11 de junio, el cual forma parte de una estrategia enfocada en la captura de individuos considerados de alta peligrosidad dentro del país, a quienes funcionarios federales han descrito como parte de “lo peor de lo peor” entre la población migrante en situación irregular con historial criminal.

Durante la jornada, la subsecretaria en funciones de Seguridad Nacional, Lauren Bis, afirmó en declaraciones a medios estadounidenses que agentes del ICE participaron en detenciones de personas acusadas o condenadas por delitos graves, incluyendo homicidio, violación y tráfico de drogas.

De acuerdo con datos citados por el DHS, cerca del 70% de las detenciones realizadas por ICE corresponden a extranjeros en situación irregular que han sido acusados o condenados por algún delito dentro de Estados Unidos.

Las autoridades también destacaron que los agentes federales continúan realizando este tipo de operativos diariamente, señalando que implican riesgos constantes para el personal encargado de ejecutar las detenciones.

Casos destacados del operativo

Entre las detenciones reportadas por el DHS durante esta jornada se encuentran varios individuos con condenas previas por delitos violentos y relacionados con drogas:

Roque Cinto-Mejía, originario de México, condenado por homicidio involuntario en Brooklyn, Nueva York.



Alejandro De Jesús-De La Cruz, de México, condenado por homicidio voluntario en San Bernardino, California.

Francisco Antonio Morales-Acencio, de Guatemala, condenado por violación, agresión y lesiones a un familiar en Fairfax, Virginia.

Heriberto Mendoza-Pineda, de México, condenado por tráfico de metanfetamina en el condado de Gwinnett, Georgia.

Foto DHS

Manuel Soto, originario de República Dominicana, con dos condenas por posesión de drogas y por posesión de cocaína con intención de distribución en Boston, Massachusetts.

Foto DHS

Las autoridades federales señalaron que estas detenciones forman parte de los esfuerzos continuos para retirar de las comunidades a personas con antecedentes criminales graves en territorio estadounidense.

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