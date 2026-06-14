Hegseth: Delcy Rodríguez pidió a EE.UU. intervenir para neutralizar a líder del TdA

El secretario de Defensa Pete Hegseth aseguró este domingo que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez invitó a las Fuerzas Armadas estadounidenses a intervenir contra la organización criminal Tren de Aragua en territorio venezolano, una cooperación que permitió la muerte de su líder, Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”.

“Invitaron a nuestras fuerzas armadas porque tienen una organización terrorista extranjera en su territorio, Tren de Aragua, cuyo fundador y líder fue identificado, y pudimos localizarlo y eliminarlo”, declaró Hegseth durante una entrevista en el programa Face the Nation de CBS News.

Según el funcionario, Washington trató al Tren de Aragua bajo la misma lógica utilizada contra grupos como Al Qaeda y Estado Islámico. “Pudimos localizarlo y eliminarlo, tal como lo haríamos con Al Qaeda o el ISIS”, sostuvo.

Las declaraciones se producen dos días después de que el presidente Donald Trump anunciara que el Comando Sur ejecutó una operación que terminó con la muerte del máximo líder del Tren de Aragua en el estado Bolívar.

Hegseth vinculó la operación con el nuevo escenario político surgido tras la captura de Nicolás Maduro y destacó la colaboración establecida entre Washington y Caracas.

“Demostramos que podemos hacerlo cuando capturamos a Nicolás Maduro, y gracias a eso se crearon las condiciones para trabajar en conjunto con el gobierno venezolano”, afirmó.

Operación contra el líder del Tren de Aragua

El viernes, Trump informó que el Comando Sur había ejecutado un “ataque rápido y letal” contra el Niño Guerrero, considerado fundador y principal líder del Tren de Aragua, organización catalogada por Washington como grupo terrorista.

El mandatario sostuvo además que la operación fue coordinada con sus “amigos de Venezuela”, mientras que el gobierno de Delcy Rodríguez indicó que el operativo contó con apoyo tecnológico especializado y mecanismos de cooperación bilateral restablecidos tras la reanudación de relaciones entre ambos países.

Para Hegseth, la eliminación del líder criminal representa una muestra del nuevo enfoque de seguridad impulsado por la administración Trump en el hemisferio occidental.

“Es un logro militar admirable ver a otros países unirse a nosotros para trabajar juntos, y vamos a aprovecharlo al máximo”, concluyó el funcionario.

Más operaciones en América Latina

Consultado sobre si la participación militar estadounidense en Venezuela podría repetirse en ese u otros países, Hegseth respondió afirmativamente y aseguró que la estrategia forma parte de una iniciativa regional denominada Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C).

“Sí, deberían esperar más operaciones de este tipo”, dijo el jefe del Pentágono. Según explicó, la coalición busca coordinar esfuerzos con gobiernos de Centroamérica y Sudamérica para “perseguir, derrotar y destruir organizaciones terroristas extranjeras y cárteles de la droga”.

El secretario señaló que varios países de la región están ampliando su cooperación con Estados Unidos mediante el intercambio de capacidades militares y de inteligencia para combatir redes criminales transnacionales.

“Trabajamos con sus gobiernos y sus fuerzas armadas para perseguir redes terroristas en nuestro hemisferio, tal como demostramos ser eficaces contra ISIS y Al Qaeda en Oriente Medio durante 20 años”, afirmó.

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