Steven Spielberg se suma a las críticas hacia Timothée Chalamet

El director de cine Steven Spielberg se refirió a la polémica causada por las declaraciones del actor Timothée Chalamet en las que menospreció artes escénicas como el ballet y la ópera al asegurar que a “nadie le importa”.

El premiado director asistió a la Conferencia y Festival SXSW 2026 y reflexionó sobre las emociones que transmiten tanto en el cine como en otras formas de expresión artística, incluyendo el ballet y la ópera. Fue entonces cuando se refirió a la importancia del ballet y la ópera, aunque no mencionó específicamente a Chalamet.

“Al final de una experiencia cinematográfica realmente buena, todos nos sentimos unidos por un sinfín de emociones que nos acompañan al amanecer o al anochecer. Y no hay nada igual. Sucede en las películas y en los conciertos. Y también sucede en el ballet y la ópera, por cierto”, aclaró Spielberg.

Sus palabras causaron una ola de aplausos del público. “Queremos que esto se mantenga. Queremos que esto dure para siempre”, aseguró el director de ‘La Guerra de los Mundos’.

Timothée Chalamet, nominado al Oscar por su actuación en ‘Marty Supreme’, causó indignación por sus declaraciones. En una actividad en la Universidad de Texas junto con Matthew McConaughey, ambos conversaban sobre la importancia de las salas de cine.

“No quiero trabajar en ballet, ni en ópera, ni en cosas que digan: ‘Oye, mantén esto vivo, aunque a nadie le importe’. Con todo respeto para los trabajadores de la ópera y el ballet”, dijo entre risas, mientras McConaughey lo escuchaba.

Chalamet reconoció después que sus palabras fueron problemáticas. “Acabo de perder 14 centavos de audiencia”, dijo. “Simplemente metí la pata sin motivo alguno”.

Sus declaraciones causaron indignación en otros artistas, especialmente entre los que se dedican al ballet y la ópera. Las principales compañías de ballet y ópera del mundo se pronunciaron al respecto.

“Lo siento, @tchalamet. Te ofreceríamos entradas de cortesía para Akenatón, pero se están agotando. Quedan algunas plazas disponibles si te apuras”, escribió la Ópera de Los Ángeles en sus redes sociales.

Uno de los máximos representantes de la ópera, el italiano Andrea Bocelli, dio una elegante respuesta a los dichos de Chalamet. “Estoy convencido de que un intérprete sensible como Timothée, que comprende el poder de las emociones, podría algún día descubrir que la ópera y la danza se nutren de esa misma fuente. Si alguna vez siente curiosidad, me encantaría invitarlo a uno de mis conciertos. A veces basta con unos minutos de escuchar esta música en vivo para comprender por qué, después de siglos, sigue siendo apreciada en todo el mundo”, dijo a PEOPLE.

Estas desafortunadas declaraciones ocurren en medio de la campaña de Timothée Chalamet para los Óscar. El actor fue nominado en la categoría ‘Mejor Actor’ por ‘Marty Supreme’ y se perfila como uno de los favoritos de esta temporada de premios.

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