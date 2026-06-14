Tyra Banks demanda a Netflix por difamación en “Reality Check: Inside America’s Next Top Model”

La modelo Tyra Banks demandó a Netflix por presunta difamación en su documental “Reality Check: Inside America’s Next Top Model”. Banks, creadora y presentadora del reality show en el que se basó la serie, asegura que sus declaraciones no se mostraron en su totalidad con la intención de presentar una narrativa falsa en el documental.

Banks aseguró que alegando que los productores recortaron horas de grabaciones de entrevistas para construir una narrativa falsa. Según explicó, fue entrevistada durante tres horas y en sus declaraciones asumió la responsabilidad de varias de las decisiones controvertidas del programa. Sin embargo, dice que los productores recortaron la entrevista a solo 16 minutos.

Sus declaraciones fueron manipuladas “para respaldar una narrativa falsa y difamatoria, ajena a lo que ella expresó en realidad”, según consta en la demanda.

“La responsabilidad que asumió la Sra. Banks terminó siendo descartada en la edición final. Estaba ahí, pero los espectadores nunca tuvieron la oportunidad de verla”, escribieron sus abogados.

La demanda presentada por Banks señala que los productores de Netflix utilizaron “edición selectiva, omisión deliberada y manipulación quirúrgica de imágenes continuas”. Esta supuesta edición selectiva impulsó la narrativa según la cual Banks supuestamente permitió que una concursante fuera agredida sexualmente en el programa, utilizó el trauma de la concursante para aumentar la audiencia y luego no pudo recordarlo cuando se le preguntó durante las entrevistas.

“Los demandados editaron la serie de Netflix para hacer parecer que la Sra. Banks sabía que le estaban preguntando sobre una agresión sexual y que estaba tratando intencionalmente de eludir el tema”, dice la demanda.

Además, señala que los productores no le permitieron ver la serie sino hasta un día antes de su estreno. Tampoco la consultaron sobre declaraciones de otros entrevistados de la serie por lo cual no pudo responder a las acusaciones de estos entrevistados en su contra.

Los abogados de la modelo se pusieron en contacto con Netflix en marzo para solicitar acceso a la grabación completa de sus entrevistas, pero la solicitud fue negada.

Banks reclama daños y perjuicios en su demanda contra Netflix, los directores Daniel Sivan y Mor Loushy, y EverWonder Studio. También solicita una orden judicial que prohíba el uso de su imagen en la banda sonora de la docuserie, publicada como álbum.

“America’s Next Top Model” fue un exitoso reality show que se estrenó en 2003 y durante 24 temporadas reclutó aspirantes a modelos que querían obtener una oportunidad en esta industria. Las participantes eran sometidas a diversas pruebas para avanzar en la competencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, el reality show fue criticado por cometer humillación corporal, manipulación de las concursantes y sesiones de fotos problemáticas.

En el pasado, Banks reconoció “la insensibilidad de algunos momentos pasados ​​de ANTM” y “algunas decisiones realmente desafortunadas”.

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