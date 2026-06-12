Todos los ajustes del transporte público en NY Y NJ durante el Mundial 2026

Nueva York se prepara para una prueba de movilidad pocas veces vista: recibir a miles de aficionados para el Mundial 2026 sin detener la rutina de una ciudad que ya vive al límite entre trenes, tráfico, conciertos, trabajo y turismo.

Con 8 partidos programados en el MetLife Stadium, incluido el debut local del 13 de junio y la final del 19 de julio, las autoridades estatales y municipales aseguran que el operativo para garantizar la movilidad de todos está listo.

Metro reforzado y rutas clave para los fanáticos

La MTA ajustará el servicio en las líneas 1, C, F y 7, consideradas esenciales para mover tanto a aficionados como a residentes durante las jornadas de mayor demanda. La línea 1 tendrá trenes adicionales hacia Penn Station, uno de los centros principales para conectar con los servicios especiales rumbo al estadio en Nueva Jersey. La F contará con refuerzos después de los partidos y la C operará con mayor frecuencia en días seleccionados, especialmente fines de semana.

La línea 7 será una pieza central para la Fan Zone de Queens, ubicada en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Flushing Meadows-Corona Park. Después de eventos nocturnos, la MTA pondrá trenes extra para evitar aglomeraciones en estaciones como Mets-Willets Point. Para barrios con fuerte presencia latina, como Corona, Jackson Heights y Flushing, esta ruta será una de las más vigiladas del torneo.

Janno Lieber, presidente y director ejecutivo de la MTA, dijo que también se suspenderán obras programadas durante los días de partido. La medida busca reducir cierres inesperados, desvíos y retrasos en zonas cercanas a Midtown Manhattan, Times Square y Penn Station. Además, cientos de embajadores estarán en estaciones clave para orientar a visitantes en inglés y español.

Por si fuera poco, se suman en estos días los desplazamientos de los aficionados de los Knicks para seguir a su equipo en las Finales de la NBA. (Foto: Ryan Murphy/AP)

Midtown cambia su circulación

Cada uno de los 8 días de partido será tratado como Día de Alerta por Congestión. Las autoridades recomiendan caminar, usar bicicleta o tomar transporte público. La calle 42 tendrá un corredor exclusivo para autobuses y lanzaderas entre First Avenue y 12th Avenue, desde 6 horas antes del partido hasta 3 horas después del final.

También habrá restricciones en Fifth Avenue, Sixth Avenue, West 40th Street y West 41st Street para facilitar el paso de autobuses hacia el estadio, unidades locales de la MTA, vehículos oficiales del Mundial y servicios de emergencia. Las entregas comerciales en Midtown, entre las calles 30 y 60 y de río a río, también tendrán limitaciones durante esos horarios. Quedarán exentos vehículos pequeños de reparto, bicicletas de carga, emergencias y proveedores esenciales.

Penn Station será otro punto sensible. 4 horas antes de cada encuentro, NJ Transit limitará el acceso a los trenes rumbo al estadio a personas con entradas del Mundial. Para ordenar las filas, se cerrarán tramos de las calles 32 y 33. Los viajeros que no vayan al partido podrán usar alternativas como PATH desde 33rd Street o autobuses de NJ Transit desde Port Authority.

Para llegar al estadio, los aficionados tendrán trenes especiales de NJ Transit, shuttles desde puntos de Manhattan y conexiones desde metro, LIRR y Metro-North. También habrá autobuses en reserva: NJ Transit informó que cuenta con más de 400 unidades disponibles ante posibles fallas ferroviarias.

El operativo no se limita al estadio. Habrá eventos para aficionados en los 5 distritos, desde Queens y Brooklyn hasta Staten Island, Rockefeller Center, Central Park y Kensico Dam Plaza. NYC Ferry aumentará capacidad en rutas de alta demanda durante el verano, mientras el Staten Island Ferry mantendrá su servicio gratuito y habitual.

Para los residentes, la recomendación es simple: revisar la app de la MTA, usar TrainTime para LIRR y Metro-North, evitar Midtown si no es necesario y salir con más tiempo del habitual. Para los visitantes hispanohablantes, las estaciones de Grand Central, Times Square-42 Street y 59 Street-Columbus Circle serán puntos clave de orientación.

El Mundial traerá fútbol, turismo y celebraciones. Pero para Nueva York también será una prueba de coordinación urbana. Durante más de un mes, la ciudad deberá demostrar que puede recibir al mundo sin perder el pulso de quienes la habitan todos los días.

Sigue leyendo:

* Mundial 2026: ¿cómo estará el clima para el primer partido que se jugará en el MetLife Stadium?

* Mundial 2026: Nueva York lanza ofensiva millonaria contra taxis ilegales en aeropuertos

* Nueva York regalará 500 entradas para el Mundial 2026 a militares y rescatistas