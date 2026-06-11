Mundial 2026: Nueva York lanza ofensiva millonaria contra taxis ilegales en aeropuertos

Con la llegada de más de un millón de visitantes esperados durante el Mundial 2026, las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey pusieron en marcha una ambiciosa estrategia para combatir a los conductores ilegales que operan en los principales aeropuertos de la región. El objetivo es evitar estafas, sobreprecios y situaciones de intimidación que afectan a miles de viajeros apenas aterrizan en Estados Unidos.

La iniciativa, impulsada por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC), contempla una inversión de $100 millones de dólares durante la próxima década. La medida llega en un momento clave, ya que el área metropolitana albergará 8 partidos del Mundial entre el 13 de junio y el 19 de julio de 2026, incluidos encuentros de gran convocatoria en el estadio MetLife, sede de la final del torneo.

Los aeropuertos internacionales JFK, LaGuardia y Newark Liberty serán algunas de las principales puertas de entrada para los aficionados que llegarán desde distintos puntos del planeta. Ante ese escenario, las autoridades buscan impedir que los visitantes sean víctimas de conductores sin licencia que captan pasajeros dentro de las terminales y luego cobran tarifas abusivas o recurren a métodos de presión para exigir pagos elevados.

Controles más estrictos y nuevas sanciones

Como parte del plan, se reforzó la presencia de policías e inspectores en las áreas de llegadas y recogida de equipaje. Además, los conductores sorprendidos realizando captación ilegal de pasajeros enfrentarán sanciones más severas.

Entre las medidas aprobadas figura una tarifa adicional de $594 para recuperar vehículos incautados por operar fuera de la ley. Asimismo, quienes sean condenados por esta actividad, recibirán 5 puntos en su licencia de conducir. Acumular 11 o más puntos en un período de 2 años podría derivar en la suspensión o pérdida del permiso para manejar.

Se ha implementado nueva tecnología en los aeropuertos para que los turistas tengan una experiencia grata y plena desde su llegada a NY. (Foto: Kathy Willens/AP)

Las cifras reflejan la magnitud del problema. En 2025 se emitieron 2,874 infracciones relacionadas con transporte ilegal en JFK y LaGuardia, un aumento del 258% respecto de las 802 registradas en 2022. Del total de casos del año pasado, el 91% se concentró en el aeropuerto JFK.

La tendencia continúa en ascenso. Hasta finales de mayo de 2026, la TLC ya había contabilizado 2.021 infracciones por operaciones sin licencia en ambos aeropuertos. Según las autoridades, muchos infractores reinciden porque consideran las multas como un costo más de su actividad.

Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, reconoció que el desafío sigue siendo complejo debido a la persistencia de quienes regresan a operar tras recibir sanciones. La funcionaria admitió que la lucha contra estas prácticas requiere una combinación constante de vigilancia, tecnología y castigos más contundentes.

Tecnología para detectar reincidentes

La estrategia también incluye una fuerte apuesta por la tecnología. La Autoridad Portuaria comenzó la modernización de los sistemas de vigilancia en el aeropuerto JFK mediante una nueva red de cámaras capaces de identificar matrículas de vehículos vinculados a infracciones previas.

El sistema permitirá generar alertas automáticas para las fuerzas de seguridad cuando un conductor reincidente ingrese a zonas sensibles del aeropuerto. Las autoridades confían en que esta herramienta ayude a interceptar infractores antes de que entren en contacto con posibles víctimas.

Además, se instalaron carteles informativos en más de 10 idiomas dentro de las terminales. Los mensajes explican cómo identificar servicios de transporte autorizados y alertan sobre los riesgos de aceptar ofertas de personas que se acercan directamente a los pasajeros en las áreas de llegada.

Con millones de ojos puestos sobre la región durante la Copa del Mundo, las autoridades buscan garantizar que la experiencia de quienes lleguen a Nueva York comience de forma segura. La combinación de controles reforzados, vigilancia inteligente y sanciones más duras pretende cerrar el paso a un problema histórico justo cuando la ciudad se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

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