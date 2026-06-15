¿Cuánto cuesta ver las obras ganadoras de los Premios Tony 2026?

El fin de semana pasado, se celebró una nueva edición de los Premios Tony y entre las grandes ganadoras de la noche estuvo “Death of a Salesman”, un nuevo montaje de la obra de teatro escrita por Arthur Miller.

Al llevarse el Premio Tony en la categoría Mejor Reposición, la obra marca un récord por haberse llevado el mismo premio en cuatro ocasiones. Además de esta versión del 2026, la obra también fue galardonada por sus montajes del 1984, 1999 y 2012.

Este montaje ha sido dirigido por Joe Mantello y sus protagonistas fueron Nathan Lane, Laurie Metcalf, Christopher Abbott y Ben Ahlers. Además del premio a Mejor Reposición, la obra ganó en otras categorías de esta edición de los Tony: Mejor Actriz de Reparto (Laurie Metcalf), Mejor Dirección (Mantello), Mejor Diseño de Escenografía (Chloe Lamford), Mejor Diseño de Iluminación (Jack Knowles) y Mejor Diseño de Sonido (Mikaal Sulaiman).

La obra estará en cartelera desde el 6 de marzo de este año y su fin está programado para el 9 de agosto, medios aseguran que es imposible una extensión de temporada. Esto quiere decir que quedan pocas semanas para poder asistir al Winter Garden Theatre y disfrutar de la obra.

Los precios para ver “Death of a Salesman” van desde $105 dólares hasta los $971 dólares, aunque algunas plataformas ofrecen entradas desde $97. Además, también se ofrecen entradas a un precio menor si se va hasta la taquilla del teatro, aunque estas entradas tienen varias condiciones y no están disponibles todos los días. Esta obra tiene un total de ocho funciones a la semana.

Hay que recordar que “Death of a Salesman” fue escrita por el dramaturgo Arthur Miller y se publicó originalmente en 1949. En ese momento, la obra también fue reconocida un Premio Tony a Mejor Obra y Miller se llevó un premio Pulitzer.

El musical más premiado de esta edición

En esta edición de los Premios Tony, el musical más premiado resultó ser “The Lost Boys: A New Musical” con un total de cuatro galardones, aunque estuvo nominada en 12 categorías. Ganaron como: Mejor Actor de Reparto en un Musical para Ali Louis Bourzgui, Mejor Actriz de Reparto en un Musical para Shoshana Bean, Mejor Diseño de Escenografía de Musical para Dane Laffrey, y Mejor Coreografía para Lauren Yalango-Grant y Christopher Cree Grant.

“The Lost Boys: A New Musical” se puede ver en el Palace Theatre y los precios de sus entradas van desde los $57dólares hasta los $624 dólares. Igualmente, se venden entradas de $45 dólares al abrir la taquilla del teatro, aunque es un número de entradas limitadas por día.

Esta obra se estrenó en marzo de este año, pero por ahora no se tiene fecha oficial de cierre de temporada.

“Schmigadoon!”, el mejor musical de año

Según los Premios Tony, el mejor musical de este año ha sido “Schmigadoon!”, el cual se basa en la serie homónima de Apple TV. Esta obra es una sátira de otros musicales clásicos como “Oklahoma!” y “The Music Man”.

Además de Mejor Musical, esta obra también ganó en las categorías Mejor Libreto de Musical, Mejor Partitura Original y Mejor Orquestación. Llama la atención en el medio porque se une a la lista de musicales que tiene un mismo autor de libreto, música y letras.

“Schmigadoon!” estará en cartelera hasta el 3 de enero de 2027 en el Nederlander Theatre. Para verla, el precio de entrada más bajo es de $77 dólares.

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