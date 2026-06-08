¿Quiénes fueron los ganadores de los Premios Tony 2026?

En esta edición de los Premios Tony, la gran ganadora de la noche fue “Death of a Salesman”, obra de teatro protagonizada por Nathan Lane y Laurie Metcalf que reinterpreta la historia homónima de Arthur Miller, en la que hizo una crítica del sueño americano. Esta obra ganó en seis de las nueve categorías en las que estuvo nominada.

Entre los premios que ganó “Death of Salesman” están el de Mejor Revival y el de Mejor Dirección para Joe Mantello. Medios especializados como “Variety”, aseguran que el triunfo de esta obra ha sido un gran logro para el productor Scott Rudin, quien se tuvo que retirar un tiempo en el 2021 tras recibir varias acusaciones de acoso y maltrato a empleados.

Al recibir el premio, Rudin reconoció el trabajo del director y de Miller, quien escribió esta obra en 1949. Dedicó el reconocimiento: “No estaríamos aquí sin el genio de Joe Mantello, quien creó esta producción reveladora. Y, sobre todo, el genio de Arthur Miller, quien creó esta obra maestra monumental, que lamentablemente sigue siendo tan relevante como lo era en 1949, y que aún continúa enseñándonos quiénes somos como seres humanos y como estadounidenses”.

La obra seguirá en cartelera hasta el 9 de agosto en el Winter Garden Theatre.

Joe Mantello ganó el premio a Mejor Dirección por su trabajo en “Death of a Salesman”. Crédito: Charles Sykes | AP

Aunque los Premios Tony se han encargado durante más de siete décadas de premiar lo mejor de Broadway, en esta edición resaltó también la escogencia de la estrella pop Pink como presentadora de la premiación.

Por ahora, las opiniones sobre el trabajo que hizo Pink como presentadora no son del todo positivas. La cantante no solo se subió al escenario para guiar la gala, sino que también decidió ofrecerles un espectáculo musical en el que interpretó fragmentos de algunas de las canciones más icónicas del teatro musical como “The Phantom of the Opera”, “Les Misérables” y “Wicked”.

Pink también aprovechó el momento para cantar “Lady Marmalade”, canción que forma parte del montaje de “Moulin Rouge!”.

Por otro lado, otras de las ganadoras de esta premiación fueron “Ragtime”, “Schmigadoon!” y “The Lost Boys”, las cuales lograron ganar en cuatro categorías cada una Por otro lado, “Cats: The Jellicle Ball” obtuvo tres premios.

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