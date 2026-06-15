Dueños de la discoteca Jet Set serán juzgados por homicidio involuntario en Santo Domingo

El caso por el derrumbe de la discoteca Jet Set, ocurrido en abril de 2025 en Santo Domingo y que dejó 236 muertos y más de 180 heridos, avanzará a juicio contra sus propietarios, Antonio y Maribel Espaillat, bajo la acusación de homicidio involuntario.

La decisión fue tomada por el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, quien descartó la solicitud de los querellantes de elevar el expediente a homicidio voluntario con dolo eventual. Con ello, el proceso se mantiene en la línea de responsabilidad penal sin intención directa de matar.

El tribunal también confirmó las medidas cautelares impuestas a los acusados, que incluyen garantía económica, comparecencia periódica ante las autoridades y prohibición de salida del país. Además, dispuso la inmovilización de bienes por un valor de hasta 500 millones de pesos, equivalentes a unos $8,3 millones de dólares.

La resolución fue recibida con matices por el Movimiento Justicia Jet Set, que agrupa a sobrevivientes y familiares de las víctimas. En un comunicado, la organización expresó “su respeto institucional por las decisiones judiciales”, aunque advirtió que el fallo resulta insuficiente frente a la magnitud de la tragedia.

Desde esa agrupación se insiste en que el caso debió ser calificado como homicidio voluntario con dolo eventual. En su argumentación, señalan que esta figura penal “no requiere intención directa de matar, sino valorar si, conociendo un riesgo grave, previsible y evitable, se decidió continuar actuando pese a la posibilidad del resultado”.

Familiares mantienen la presión

En paralelo, voces de familiares de las víctimas mantienen la presión sobre el proceso judicial. Uno de ellos, Alcides Acosta, quien perdió a su hermano y a su cuñada en el colapso, calificó la decisión como “parcializada” y aseguró que continuará la lucha por justicia.

“Seguiremos luchando, vamos a seguir peleando”, expresó ante medios de comunicación.

La investigación del Ministerio Público sostiene que el establecimiento operó durante años con graves fallas de mantenimiento estructural, lo que habría generado condiciones de riesgo para clientes y trabajadores.

La tragedia se produjo en la madrugada del 8 de abril de 2025, durante una presentación del merenguero Rubby Pérez. El colapso provocó la muerte de figuras del ámbito deportivo, cultural y político, entre ellas el exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel, el diseñador Martín Polanco y un hijo del expresidente del Senado dominicano Eduardo Estrella, además de víctimas de múltiples nacionalidades.

Con información de EFE.

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