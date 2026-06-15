Exmilitar venezolano que huyó del régimen de Maduro es detenido por ICE

Henry Morales Hernández, un venezolano de 55 años y exmayor del ejército de su país, permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos desde mayo, luego de ser detenido tras una parada de tráfico en el condado de Collier, Florida.

Según informaron sus familiares a Newsweek, Morales Hernández había solicitado asilo en Estados Unidos tras huir del gobierno de Nicolás Maduro y contaba con Estatus de Protección Temporal (TPS) mientras su caso migratorio seguía en proceso ante un tribunal de inmigración.

El arresto se produjo el mes pasado en el marco de un control de tránsito, inicialmente relacionado con una acusación de conducir bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, la Fiscalía del 20.º Circuito Judicial de Florida retiró posteriormente el cargo penal, al considerar que no existían pruebas suficientes para sostenerlo más allá de toda duda razonable.

Un informe de la Oficina del Sheriff del condado de Collier señaló que las pruebas de alcoholemia arrojaron resultados de 0.036 y 0.037, por debajo del límite legal de 0.08 en Florida. Aun así, la normativa estatal permite cargos si se considera que hay alteración de las facultades.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional, un portavoz confirmó la detención migratoria y defendió la actuación de las autoridades.

“Agentes policiales locales de Naples, Florida, arrestaron a Henry Morales Hernández, un inmigrante ilegal procedente de Venezuela, por conducir bajo los efectos del alcohol”, indicó la agencia en un comunicado citado por Newsweek.

El mismo vocero añadió que el ICE emitió una orden de detención inmediata y que el migrante permanece bajo custodia.

“Acusaciones falsas”

La esposa del detenido, Esmeralda San Andrés Morales, ciudadana estadounidense, cuestionó la detención y aseguró que su esposo no estaba bajo los efectos del alcohol.

“Lo detuvieron basándose en acusaciones falsas”, dijo a Newsweek, al señalar que el nivel de alcohol en sangre era mínimo y que su pareja no tiene antecedentes penales.

Según documentos migratorios revisados por el medio, Morales Hernández ingresó por primera vez a Estados Unidos con visa de turista y reside en el país desde 2021, con un proceso de asilo activo. Antes vivió más de una década en Argentina tras abandonar Venezuela, donde sirvió en el ejército entre 1993 y 2008, alcanzando el rango de mayor.

El expediente también detalla que formó parte de la 42.ª Brigada de Infantería Paracaidista y participó en operaciones militares en la frontera con Colombia, donde resultó herido en 1997. Posteriormente desempeñó funciones de inteligencia y abandonó las fuerzas armadas en medio de su distanciamiento del gobierno venezolano.

En su caso migratorio, la familia sostiene que enfrenta un riesgo si es deportado. “Está aterrorizado ante la posibilidad de ser deportado de vuelta a Venezuela, lo que sería una sentencia de muerte”, afirmó su esposa.

Mientras tanto, un juez de inmigración negó su libertad bajo fianza en mayo, y su familia asegura que la decisión se basó en el informe inicial del arresto, a pesar de que el cargo penal fue retirado. El caso continúa en trámite y se espera una nueva audiencia en las próximas semanas.