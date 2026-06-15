Familia de migrante nicaragüense denuncia condiciones inhumanas en Centro de detención de ICE en California

Un migrante originario de Nicaragua cumplió un mes en huelga de hambre dentro del Centro de Detención de Adelanto, en California, donde permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras exige mejoras en las condiciones de los detenidos.

Se trata de Keyo Ordóñez, quien inició la protesta el pasado 15 de mayo. De acuerdo con su esposa, Michele Romo, la decisión responde a las condiciones que enfrentan las personas recluidas en el centro, las cuales calificó como “inhumanas”.



Según Romo, los detenidos enfrentan problemas relacionados con el acceso a agua potable, la calidad de los alimentos y la atención médica.



“He visto a mucha gente pasar muchas miserias. No tienen agua limpia para tomar, la comida está echada a perder, a veces con sangre”, afirmó la mujer a NMás Univision.



La mujer también aseguró que dentro de las instalaciones ha sido testigo de situaciones graves derivadas, según dijo, de la falta de medicamentos y de condiciones adecuadas para las personas bajo custodia.

Temor a una deportación a Nicaragua

Además de la preocupación por el estado de salud de su esposo tras un mes sin ingerir alimentos de manera regular, Romo manifestó temor ante la posibilidad de que sea deportado a Nicaragua.

Explicó que Ordóñez abandonó su país debido a la persecución política que, asegura, sufrió por participar en protestas junto con maestros en contra del gobierno de Daniel Ortega.

De acuerdo con su testimonio, regresar a Nicaragua pondría en riesgo su seguridad.

El impacto en la familia

La ausencia de Ordóñez también ha tenido repercusiones en su entorno familiar. Romo recordó que recientemente su hija Natalia se graduó, un momento que la familia hubiera querido compartir con él.

“Fue muy triste que no pudiera estar presente”, señaló.



La esposa del migrante insistió en que la huelga de hambre que mantiene su esposo es real y sostuvo que busca visibilizar lo que considera violaciones a los derechos de las personas detenidas.

Asimismo, acusó a las autoridades de intentar ocultar lo que ocurre dentro del centro para evitar que la situación se haga pública.

Sin antecedentes criminales, asegura su familia

Romo afirmó que Ordóñez no cuenta con antecedentes criminales y que durante su estancia en Estados Unidos se ha dedicado a trabajar y mantener a su familia.

Mientras la protesta cumple un mes, la familia continúa pidiendo atención a las condiciones de los detenidos y a la situación migratoria del ciudadano nicaragüense.

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