El aniversario 14 de DACA llega en medio de persecución de ICE a ‘Dreamers’

Catorce años después de su creación, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) continúa brindando protección temporal, pero enfrenta un nuevo desafío por los arrestos de ‘Dreamers’ y una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).

Este programa fue creado el 15 de junio de 2012 por el entonces presidente Barack Obama, luego de la presión de organizaciones civiles que defienden a los inmigrantes.

Según organizaciones defensoras de los inmigrantes, la falta de una vía hacia la ciudadanía ha dejado a los beneficiarios atrapados en un limbo legal que se ha prolongado durante más de una década.

La decisión de la BIA podría hacer que DACA deje de proteger a los ‘Dreamers’ de la deportación, aunque oficialmente el programa permite obtener permisos de trabajo a personas que fueron traídas al país siendo menores de edad y que cumplen ciertos requisitos. Desde su implementación, el programa ha enfrentado constantes disputas políticas y judiciales.

Organizaciones como Poder Latinx señalan que distintas administraciones y sectores del Congreso han intentado desmantelarlo, impidiendo que los beneficiarios obtengan una protección permanente.

“Hoy reconocemos las extraordinarias contribuciones y la resiliencia de los beneficiarios de DACA, pero no podemos ignorar que después de más de una década siguen esperando las protecciones permanentes que se les prometieron”, afirmó Yadira Sánchez, directora ejecutiva de Poder Latinx, en una declaración emitida con motivo del aniversario. La organización sostiene que los beneficiarios continúan desempeñándose como estudiantes, trabajadores, padres de familia y miembros activos de sus comunidades pese a la incertidumbre sobre su futuro migratorio.

Los defensores de los inmigrantes advierten que los desafíos actuales van más allá de las batallas en los tribunales. Según Poder Latinx, algunos beneficiarios enfrentan retrasos en la renovación de sus permisos, mientras que otros han sido detenidos y enviados a centros de detención migratoria. La organización sostiene que estas situaciones demuestran que DACA nunca fue concebido como una solución permanente y refuerzan la necesidad de una acción legislativa definitiva.

El aporte de los ‘Dreamers’ a Estados Unidos

El tema también ha generado una fuerte respuesta política. El presidente del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes, Pete Aguilar, afirmó que los “dreamers” forman parte integral de la sociedad estadounidense y acusó a Trump y a los republicanos de mantener ataques constantes contra la comunidad inmigrante y el programa DACA. Aguilar señaló que los beneficiarios son médicos, maestros, propietarios de pequeñas empresas y veteranos que contribuyen al fortalecimiento de la economía nacional.

Las preocupaciones se han intensificado debido a las políticas de control migratorio impulsadas por la actual administración. La organización FWD.us advirtió que DACA enfrenta una amenaza inminente debido a los retrasos en los procesos de renovación y al aumento de arrestos y deportaciones de beneficiarios. La entidad también expresó preocupación por el incremento de recursos destinados a la aplicación de las leyes migratorias, argumentando que podría traducirse en una mayor presión sobre las comunidades inmigrantes.

Todd Schulte, presidente de FWD.us, calificó a DACA como una de las políticas migratorias más exitosas de las últimas décadas. Según la organización, los beneficiarios han creado empresas, cubierto puestos de trabajo esenciales, pagado impuestos y formado familias en Estados Unidos. También destacó que el beneficiario promedio llegó al país a los seis años de edad y ha vivido en territorio estadounidense durante más de 26 años.

A pesar de esos aportes, los defensores sostienen que los beneficiarios siguen siendo vulnerables debido a la ausencia de una reforma migratoria integral. Organizaciones proinmigrantes han pedido al gobierno de Trump detener las medidas que consideran perjudiciales para el programa, garantizar renovaciones oportunas y frenar las detenciones y deportaciones de beneficiarios. Asimismo, han solicitado al Congreso aprobar una legislación que otorgue un camino hacia la ciudadanía para los “dreamers”.

Mientras tanto, el futuro de DACA continúa dependiendo de decisiones judiciales y políticas que podrían redefinir el destino de cientos de miles de personas que consideran a Estados Unidos su hogar. Catorce años después de su creación, el programa sigue siendo un símbolo tanto de las contribuciones de los inmigrantes como de la falta de consenso político para resolver de manera permanente su situación migratoria.

Nota: este artículo se desarrollo con apoyo de IA.

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