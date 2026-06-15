Trump asegura que barcos cargados de petróleo ya comienzan a salir del estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump, anunció este lunes que ya hay barcos, muchos de ellos cargados de petróleo, que están empezando a salir del estrecho de Ormuz.

“Los buques están empezando a salir del estrecho de Ormuz, muchos de ellos cargados de petróleo. Están navegando por la ‘ruta del sur’, que es totalmente segura y está en perfectas condiciones. Además, existen otras vías de tránsito”, declaró el mandatario en su red, Truth Social.

El republicano, que el domingo cumplió 80 años, publicó su mensaje mientras se encuentra camino de la cumbre del G7 en Évian (Francia), que se celebrará hasta el miércoles y donde el conflicto en Irán ha acaparado el protagonismo de la jornada.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicidades a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!“, escribió el domingo en Truth Social, sin ofrecer más detalles del acuerdo.

Ships are starting to move, many loaded up with Oil, out of the Strait of Hormuz. They are going along the Southern “Highway,” which is totally safe, secure, and pristine. There are other areas of travel, also!!! President DJT



( TS: Jun 15 2026, 9:06 AM ET )?????????????????????? pic.twitter.com/V9IoancgAA — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 15, 2026

Pakistán presidirá ceremonia de firma del acuerdo

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, cuyo país ha ejercido de mediador, confirmó este lunes que Pakistán presidirá el viernes en Ginebra (Suiza) la ceremonia de su ratificación.

Irán afirmó hoy también a su vez que el memorando de entendimiento alcanzado contempla la liberación de los activos iraníes bloqueados y el levantamiento de todas las sanciones contra la República Islámica, al tiempo que “garantiza” la soberanía de Teherán sobre Ormuz.

De acuerdo con The Associated Press, el acuerdo contempla además que las discusiones más amplias sobre el programa nuclear iraní continúen durante los próximos 60 días, y existe la posibilidad de extensión si no se logra un consenso.

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