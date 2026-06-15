NYC encabeza el riesgo de inundaciones en EE.UU.

Las inundaciones representan una amenaza cada vez mayor para millones de estadounidenses, y ninguna ciudad concentra tanto riesgo como Nueva York.

Un nuevo estudio de la Universidad de Alabama concluyó que 4.75 millones de personas en la ciudad viven en áreas con los 2 niveles más altos de exposición a inundaciones, una cifra que supera ampliamente a cualquier otra urbe del país.

La investigación, publicada en la revista científica Science Advances, analizó el riesgo de inundaciones a lo largo de las costas del Atlántico y del Golfo de México, desde Texas hasta Maine. Los investigadores combinaron 16 factores distintos, entre ellos amenazas geográficas, densidad poblacional, infraestructura expuesta y vulnerabilidad social, además de datos históricos de daños recopilados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Los resultados muestran que 17.5 millones de personas se encuentran en la categoría de “riesgo muy alto” y otros 17 millones en el nivel de “riesgo alto”. Dentro de ese panorama, NYC aparece como el punto más crítico del país, con más de 200,000 edificios potencialmente expuestos a daños por inundaciones.

Los sectores más vulnerables enfrentan el mayor peligro

Los autores del estudio advirtieron que los impactos no se distribuyen de manera uniforme. Las personas mayores, las familias de bajos ingresos, los niños y quienes tienen menor acceso a la educación figuran entre los grupos más expuestos cuando ocurre un evento extremo.

Más de 200,000 edificios en la ciudad podrían sufrir severos estragos a causa de las inundaciones. (Foto: Craig Ruttle/AP)

“Cuando llegue la próxima gran tormenta a la ciudad de Nueva York, o cuando un huracán similar a Katrina toque tierra en Nueva Orleans, habrá personas afectadas, especialmente aquellas que ya enfrentan vulnerabilidades sociales”, señaló Wanyun Shao, coautor de la investigación.

El estudio destaca que tanto NYC como Nueva Orleans registran un aumento en los problemas relacionados con inundaciones, una tendencia que los científicos atribuyen en parte al cambio climático provocado por la actividad humana. El incremento del nivel del mar, las lluvias más intensas y la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos elevan los riesgos para las comunidades costeras.

Un riesgo mayor al que muchos imaginaban

Incluso expertos acostumbrados a estudiar los efectos del clima quedaron sorprendidos por la magnitud de los hallazgos. Alex de Sherbinin, director del Centro de Información Integrada del Sistema Terrestre de la Universidad de Columbia, afirmó que la diferencia entre NYC y otras ciudades es notable.

“Sabíamos que NYC es vulnerable a las inundaciones y que tiene una población enorme. Pero que tenga casi un orden de magnitud más personas expuestas que cualquier otra ciudad resulta sorprendente”, explicó el geógrafo, quien no participó en la investigación.

Además de servir como advertencia, los datos podrían convertirse en una herramienta valiosa para urbanistas, administradores de emergencias y operadores de infraestructura crítica. Según los especialistas, comprender dónde se concentran los riesgos permite planificar mejor evacuaciones, reforzar servicios esenciales y priorizar inversiones de protección.

Los investigadores también sostienen que las soluciones no deben limitarse a la construcción de diques o barreras. Hemal Dey, autor principal del estudio, planteó la necesidad de impulsar infraestructuras naturales como humedales, jardines de lluvia, pastizales y estuarios, que ayudan a absorber el exceso de agua y reducir los daños durante tormentas intensas.

Craig Fugate, exdirector de FEMA, consideró que el estudio confirma advertencias que los responsables de emergencias llevan años repitiendo. Sin embargo, aseguró que el verdadero desafío será transformar esos hallazgos en acciones concretas.

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