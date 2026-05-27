Informe revela la alta exposición de viviendas en Nueva York a huracanes y marejadas

Nueva York aparece como el mayor punto de exposición residencial a huracanes en Estados Unidos, pese a que estos fenómenos suelen asociarse a otros estados como Florida, Texas y algunos más situados en el Golfo de México.

Un nuevo informe de Cotality advierte que más de 3.27 millones de viviendas en el estado enfrentan un riesgo moderado o mayor por vientos huracanados, con un valor estimado de reconstrucción cercano a los $1,930 millones de dólares.

Esta cifra coloca a Nueva York como la concentración más alta del país en términos de viviendas y valor inmobiliario expuesto. A nivel nacional, el reporte identifica más de 32.2 millones de hogares en riesgo, con un costo potencial de reconstrucción superior a los $12,260 millones.

Nueva York, epicentro inesperado del riesgo

El hallazgo más llamativo del informe es el peso del área metropolitana de Nueva York dentro del mapa nacional de riesgo. Aunque los huracanes golpean con menor frecuencia el noreste que el sureste del país, la densidad poblacional, el valor de las propiedades y la cercanía de muchas zonas al agua elevan el impacto potencial de un solo evento extremo.

Según Cotality, Nueva York también lidera el país en exposición a marejadas ciclónicas, con más de 631,000 viviendas en riesgo y aproximadamente $329,000 millones en valor de reconstrucción. Miami ocupa el segundo lugar en esta categoría, seguida por Tampa, Nueva Orleans y Cape Coral.

Maiclaire Bolton-Smith, vicepresidenta de Insurance Market Insights de Cotality, advirtió que la menor frecuencia histórica de huracanes en el noreste no debe confundirse con ausencia de peligro. Un solo fenómeno puede generar pérdidas financieras históricas, especialmente en comunidades densamente urbanizadas.

Debido a que las viviendas de todo el estado de NY no están preparadas para soportar un fuerte huracán, las consecuencias serían devastadoras. (Foto: Mark Lennihan/AP)

Florida y Texas siguen bajo presión

A nivel nacional, Florida continúa siendo el estado con mayor exposición general a huracanes, con alrededor de 8.25 millones de viviendas en riesgo moderado o mayor por vientos, equivalentes a más de $2,560 millones en valor de reconstrucción. Texas ocupa el segundo lugar, con casi 4.8 millones de hogares expuestos, seguido por Carolina del Norte, con más de 3.1 millones.

Florida también encabeza la lista nacional de riesgo por marejada ciclónica, con cerca de 2.47 millones de viviendas expuestas y casi $748,000 millones en valor inmobiliario vulnerable.

El informe también subraya un problema menos visible: más de 927,000 hogares en EE.UU. enfrentan alto riesgo de inundación relacionada con huracanes pese a estar fuera de zonas donde el seguro contra inundaciones es obligatorio. Estas propiedades representan $405,000 millones en valor y pérdidas anuales estimadas por $1,730 millones.

Louisiana concentra algunos de los casos más graves, especialmente en Orleans Parish y Jefferson Parish. También figuran entre los condados más expuestos Brevard, en Florida; Harris, en Texas; y Suffolk, en Nueva York.

En conclusión, con este estudio se demuestra que los mapas tradicionales de inundación ya no bastan. El riesgo climático se está moviendo más allá de las zonas costeras habituales, y propietarios, aseguradoras y autoridades deberán prepararse con información más precisa antes de la próxima gran tormenta.

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