Pakistán anuncia que presidirá en Ginebra la firma de la paz acordada entre EE.UU. e Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ratificó este lunes que su país liderará el acto oficial para la firma del tratado de paz entre Estados Unidos e Irán, que se producirá el viernes en Ginebra, Suica.

A través de una comparecencia ante la Asamblea Nacional, Sharif detalló el proceso de negociación y el apoyo de actores internacionales en la intermediación. Mencionó al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, y al mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan entre los aliados mediadores, informó EFE.

“La ceremonia de este histórico acuerdo se llevará a cabo el viernes 19 de junio en Ginebra y, por la gracia de Dios, será presidida por Pakistán”, declaró Sharif ante su parlamente, y añadió que “el mariscal de campo Syed Asim Munir desempeñó un papel extraordinario para lograr este propósito (la paz), por lo que toda la nación, incluyéndome a mí, le rinde homenaje”.

Delegaciones diplomáticas y confirmaciones de asistencia

Por parte del gobierno estadounidense, el vicepresidente JD Vance notificó su participación en el evento y planteó la opción de que el presidente Donald Trump se integre a la comitiva.

“Creo que todavía estamos definiendo la logística de quién asistirá a esa ceremonia de firma. Sin duda planeo estar allí, pero es posible que el propio presidente también asista“, explicó Vance a Fox News.

Desde el gobierno de Teherán, el vicecanciller Kazem Gharibabadi corroboró de forma oficial que la redacción del documento final, bautizado como el Acuerdo de Islamabad, se encuentra totalmente concluida. La cancillería iraní validó la fecha del encuentro del viernes, aunque no precisó la identidad de sus delegados.

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