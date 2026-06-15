Trump viaja al G7 en Francia tras anunciar el acuerdo con Irán para el cese a la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parte este lunes hacia Francia para asistir a la cumbre de líderes del G7 horas después de que se anunciara un acuerdo con Irán mediado por Pakistán, con el fin de finalizar la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

El avión presidencial Air Force One despegó a las 3:15 a.m. desde la Base Conjunta Andrews, en Maryland, poco después de que el mandatario celebrara su cumpleaños 80 en una velada de artes marciales mixtas de la UFC en los jardines de la Casa Blanca.

De esta forma oficial, los líderes de Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, Canadá y Japón se reunirán por primera vez desde que comenzó el conflicto armado en Irán el 28 de febrero, informó EFE.

Reuniones de Trump con Macron y Zelenski

Se espera que Trump sostenga un encuentro privado con el mandatario francés, Emmanuel Macron, este lunes. Para el martes, se prevé una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien asiste como invitado.

Asimismo, la agenda del mandatario incluye también reuniones bilaterales con representantes de Egipto, Catar, Emiratos Árabes Unidos y la India, con el fin de evaluar los detalles del pacto con sus aliados árabes. Sin embargo, no se contempla la asistencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ni del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

Acuerdo con Irán como momento cumbre

Luego de conocerse el acuerdo con el país persa, oficialmente la firma para sellar la paz se realizará el viernes 19 de junio en Ginebra, Suiza, con Pakistán como líder de la mediación.

El conflicto bélico generó perturbaciones en el mercado global del petróleo debido al bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y al embargo marítimo impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes desde abril. En consecuencia, el nuevo tratado establece la reapertura inmediata de esta vía marítima comercial y el levantamiento de las restricciones portuarias estadounidenses.

Respecto a los términos del acuerdo, Trump aseguró al New York Times que el pacto limitará el enriquecimiento de uranio de Irán a un nivel que no podrá ser utilizado con fines militares. Por su parte, en una entrevista concedida a la cadena Fox News, el vicepresidente JD Vance afirmó que Irán nunca obtendrá un arma nuclear.

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