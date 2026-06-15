Trump prevé publicar el acuerdo con Irán después del viernes

El presidente Donald Trump afirmó este lunes que el memorando de entendimiento alcanzado con Irán podría hacerse público después del viernes, en el marco de las negociaciones diplomáticas que avanzan entre Washington y Teherán.

“Creo que muy pronto… Quiero que se publique porque es un documento muy importante. No es como el documento de Obama, que era un documento terrible. Este es un documento muy importante y quiero que se publique, así que probablemente muy pronto”, declaró Trump durante una rueda de prensa conjunta con el presidente francés Emmanuel Macron en Francia.

El mandatario añadió que la difusión del texto podría producirse “en algún momento después del viernes”, en paralelo a la evolución de la situación en torno al estrecho de Ormuz. “Porque el estrecho, aunque ahora está abierto, se abrirá por completo”, señaló.

24 o 48 horas

De acuerdo con un alto funcionario estadounidense, los detalles del acuerdo se darán a conocer en las próximas 24 a 48 horas, mientras que las conversaciones técnicas para su implementación comenzarán a finales de esta semana.

La misma fuente indicó que la firma oficial del memorando está prevista para el viernes en Suiza, y será encabezada por el vicepresidente J.D. Vance en representación de Estados Unidos.

El funcionario explicó que “los sectores más duros de ambos lados —en Irán, donde se registran protestas, y en Estados Unidos, donde algunos sostienen que nunca es posible un acuerdo con Teherán— están haciendo mucho ruido, pero aún no se han divulgado todos los detalles”.

Según añadió, “esos detalles se harán públicos en las próximas 24 a 48 horas. Después entraremos en las discusiones técnicas reales más adelante esta semana”.

Trump y Vance ya habrían firmado electrónicamente el memorando, mientras que por parte iraní el documento fue rubricado por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

En Teherán, el presidente Masoud Pezeshkian señaló que aún no existe un acuerdo definitivo, aunque reconoció avances en el proceso. “Lo acordado supone un paso importante para detener la guerra e iniciar las negociaciones”, afirmó, y añadió que Irán está “preparado para todas las opciones”.

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