Vance niega que acuerdo con Irán contemple liberar $24,000 millones en activos congelados

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, rechazó este lunes las afirmaciones de que el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán incluya la liberación de miles de millones de dólares en activos iraníes congelados, y aseguró que la administración de Donald Trump hará público el texto completo del pacto esta semana.

Durante una entrevista en el programa CBS Mornings, Vance respondió a las versiones surgidas tras el anuncio del acuerdo entre ambos países, que busca poner fin a meses de tensiones y establecer nuevos compromisos sobre el programa nuclear iraní.

“Cuando la gente dice que se liberarán miles de millones de dólares en activos, eso no es cierto”, afirmó el vicepresidente. “Lo que sí es cierto es que Irán tendrá un futuro mucho mejor y más próspero si cumple con las obligaciones que contrae en este acuerdo”.

Las declaraciones se producen después de que la Guardia Revolucionaria iraní asegurara que el entendimiento contempla la entrega de $24,000 millones de dólares en fondos congelados durante un período de negociación final de 60 días.

Afirmó que la mitad de esos recursos estaría disponible antes del inicio de las conversaciones definitivas.

Sin embargo, Vance negó que la cifra figure en los documentos discutidos entre ambas partes. “Estamos abiertos a muchas de las opciones que están sobre la mesa. Pero los $24,000 millones de dólares simplemente no aparecen en ninguno de los textos que hemos comentado con los iraníes”, expresó.

El funcionario explicó que Estados Unidos sí está dispuesto a discutir mecanismos relacionados con activos congelados, aunque destacó que el punto central del acuerdo es la posible flexibilización de sanciones económicas a cambio del cumplimiento de compromisos nucleares a largo plazo por parte de Irán.

Vance indicó que algunos sectores dentro de la República Islámica estarían presentando una versión distorsionada del pacto para facilitar su aceptación interna. “Una de las cosas que harán estos elementos intransigentes en su país es tergiversar el acuerdo para poder vendérselo a ciertos sectores de su público nacional”, afirmó.

La Casa Blanca publicará el acuerdo completo

El vicepresidente indicó que la Casa Blanca planea divulgar el texto completo del acuerdo antes de que finalice la semana, una vez concluyan algunos procedimientos diplomáticos y técnicos.

“Queremos que el pueblo estadounidense lo vea. A veces, con este tipo de acuerdos, hay algunos protocolos diplomáticos y aspectos técnicos que resolver, pero planeamos publicar el texto completo esta semana”, aseguró.

De acuerdo con Vance, el objetivo principal del entendimiento es impedir que Irán desarrolle armas nucleares y garantizar la apertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético mundial.

“Esto es, fundamentalmente, tenderle la mano a Irán y decirle: ‘Si están dispuestos a cumplir con sus obligaciones y permitir inspecciones reales de su programa nuclear, entonces les daremos la bienvenida de nuevo a la economía mundial’”, sostuvo.

El vicepresidente también abordó el futuro del arsenal de uranio enriquecido de Irán y afirmó que la administración estadounidense trabaja junto con el organismo internacional de supervisión nuclear de la ONU y las autoridades iraníes para garantizar la eliminación de ese material.

“Sin duda, hablamos con los iraníes sobre cómo vamos a destruir ese arsenal de uranio enriquecido. Los detalles técnicos serán uno de los temas que abordaremos cuando comiencen las conversaciones técnicas el viernes”, explicó.

Aunque no descartó completamente una eventual participación militar estadounidense para supervisar el cumplimiento del acuerdo, Vance indicó que no considera necesaria esa opción en este momento.

“Ya sea que desempeñemos un papel de observadores o uno más activo, esas son cuestiones que definiremos en las conversaciones técnicas”, señaló. “Pero lo que el presidente ha dejado muy claro es que Estados Unidos estará presente para confirmar que ese arsenal de material enriquecido sea destruido”, afirmó.

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