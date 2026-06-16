Alcalde Zohran Mamdani confirmó que la boda de Taylor Swift y Travis Kelce se celebrará en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que la boda de la cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce se realizará a principios de julio en la ciudad.

Durante una conferencia de prensa, el alcalde pareció confirmar por error los reportes de que la famosa pareja celebrará su boda en la Gran Manzana a principios de julio. Mamdani ofreció una rueda de prensa en la que hablaba sobre la preparación del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) para brindar una “experiencia segura” para el partido del 5 de julio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey (MetLife Stadium) en East Rutherford, Nueva Jersey.

El alcalde se refirió a la manera en la que Nueva York está acostumbrada a ser la sede de grandes eventos. Fue entonces cuando mencionó la boda de la estrella pop y el jugador de los Kansas City Chiefs.

“Somos la ciudad más grande del país. Estamos acostumbrados a grandes eventos y estamos increíblemente emocionados por este. Sabemos que coincide con la participación de los Knicks en las Finales. Sabemos que coincide con el 4 de julio, el 250 aniversario de Estados Unidos, la boda de Taylor Swift, todo al mismo tiempo, y estamos muy emocionados de recibir al mundo aquí”, dijo Mamdani, según retomaron diversos medios de comunicación.

Tras su declaración, un periodista le preguntó al alcalde si fue invitado a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce y si asistirá a la ceremonia. Mamdani negó ambas preguntas.

“Les deseo una boda preciosa. Escucharé “Only the Young” en casa, a solas”, dijo el alcalde entre risas, mencionando el himno de protesta política y activismo, escrito después de las elecciones estadounidenses de 2018.

De acuerdo con Billboard, un funcionario de la oficina del alcalde señaló que el comentario de Mamdani se basó únicamente en un informe previo de TMZ. Ese informe señalaba que la cantante solicitó un permiso para celebrar su boda en el Madison Square Garden a principios de julio.

Hasta el momento, ni Travis Kelce ni Taylor Swift han confirmado los detalles de su boda ni los reportes sobre una celebración en el Madison Square Garden.

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