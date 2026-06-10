Taylor Swift, Mariska Hargitay, Timothée Chalamet, entre las celebridades que asistieron al cuarto juego de la final de la NBA

El Madison Square Garden reunió a varias estrellas del cine, la música y la televisión para el cuarto partido de las Finales de la NBA en la ciudad de Nueva York, donde los New York Knicks se enfrentaron a los San Antonio Spurs.

Este 10 de junio se disputó el cuarto juego de las finales, lo que significa que los verdaderos fans de ambos equipos están atentos a quién podría llevarse el título de campeón. Varias celebridades asistieron al partido para apoyar a su equipo favorito.

Entre las estrellas que asistieron se encuentran la cantante Taylor Swift, la actriz Mariska Hargitay, el actor Ben Stiller y la modelo Kylie Jenner junto a su novio, el actor Timothée Chalamet.

También asistieron Christine Taylor, Spike Lee, Adam Sandler, Michael J. Fox, Julianne Moore, Tracy Morgan, Nas, Jimmy Fallon, Larry David, Jerry y Jessica Seinfeld, Chris Rock, entre otros.

Otros de los fanáticos fieles de los Knicks son Timothée Chalamet, Ben Stiller y Spike Lee, quienes también asistieron al tercer juego de la final junto con Jay-Z.

Durante este juego, la presencia de Taylor Swift llamó particularmente la atención. La estrella pop fue captada por las cámaras del partido y en redes sociales se difundieron los videos de sus reacciones a las anotaciones de los New York Knicks. Incluso protagonizó un divertido momento al hacer un peculiar baile de celebración tras una anotación.

El Madison Square Garden ha sido mencionado recientemente como el supuesto lugar que Taylor Swift y su prometido, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, usarán para celebrar su boda tras comprometerse en agosto de 2025.

Un reporte de Page Six señala que la pareja escogió este recinto debido al vínculo de la estrella con el Madison Square Garden, ya que se ha presentado en ese lugar en el pasado como parte de sus giras. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada.

Taylor Swift apareció en el partido de NBA un día después de asistir a la premiere de “Toy Story 5”, la nueva película de Disney Pixar para la cual escribió una canción original titulada “I Knew It, I Knew You”, un tema que compuso junto con Jack Antonoff.

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