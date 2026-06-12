Rinden homenaje a Taylor Swift y entra al Salón de la Fama de los Compositores

Este 11 de junio, Taylor Swift fue homenajeada en el Hotel Marriott Marquis, en Nueva York, y durante la ceremonia dio un discurso de aceptación de 21 minutos. Ahora, la estrella pop es parte del Salón de la Fama de los Compositores.

Antes de que la Swift subiera al escenario, el cantante estadounidense Sombr rindió homenaje a la cantautora interpretando algunas de sus canciones más conocidas: “Cardigan” y “Dear John”. Otro de los protagonistas de la noche fue Steven Spielberg, pues el cineasta fue elegido por la misma cantante para que la presentara.

Spielberg, quien actualmente está promocionando el estreno de la película “Disclosure Day”, estuvo sentado en la misma mesa que Swift. Junto a ella también estaba el prometido Travis Kelce, y las madres de ambos, Andrea Swift y Donna Kelce.

Taylor Swift estuvo sentada en la ceremonia junto con Travis Kelce y Steven Spielberg. Crédito: Evan Agostini | AP

Durante su discurso de 21 minutos, Swift explicó cuál fue la razón por la que eligió al cineasta de 79 años para que la presentara. “Hace unos meses, cuando el Salón de la Fama de los Compositores me preguntó sobre mis héroes y los creativos que moldearon mi narrativa y a quién me gustaría que me entregara este premio, dije el nombre de Steven”.

También aprovechó el momento para recordar sus comienzos en la industria musical y cómo ahora es la cantante número uno del mundo. “Si miro hacia atrás a mis 23 años de carrera musical, los altibajos, las batallas de la industria, las pruebas y tribulaciones, las lágrimas y los vítores y la avalancha de dudas, las críticas, tanto justas como injustas, la pérdida total de privacidad, las giras mundiales y los egocéntricos y los giros del destino, el caos mágico absoluto de este camino que elegí cuando era demasiado joven para recordar que alguna vez fue una elección, componer canciones fue lo más fácil que he hecho en mi vida“.

Las últimas semanas han sido muy movidas para Swift, pues acaba de estrenar la canción que escribió especialmente para la película “Toy Story 5”, la cual se estrenará este mes en cines. La cantante fue parte de la premiere en Los Ángeles.

Su participación en la premiere y su reciente aparición en la ceremonia con Spielberg parecen ser solo el inicio de su campaña para ser nominada a los Premios Oscar 2027 en la categoría Mejor Canción Original. Esta se convertiría en su primera nominación a los Oscar.

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