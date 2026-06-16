¿Alergia a la carne? Cómo una picadura de insecto cambia la dieta de miles en EE.UU.

Con un estimado de 450,000 estadounidenses con el síndrome alfa-gal, las autoridades están aumentando la conciencia sobre esta enfermedad que se puede manifestar tras el consumo de carnes rojas y lácteos.

Hasta el 2023, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizaron casi medio millón de casos. Este síndrome es una reacción alérgica potencialmente mortal provocada por picaduras de garrapatas, y los casos diagnosticados van en aumento, atribuidos por los expertos a la expansión del hábitat de la garrapata estrella solitaria en los EE.UU.

Durante 15 años los investigadores han documentado los casos de este síndrome que se transmite a través de las picaduras de estos arácnidos.

El síndrome alfa-gal se produce cuando el sistema inmune responde al azúcar alfa-gal presente en la carne de mamíferos. Este tipo de azúcar no se encuentra en los humanos, por lo que llega al torrente sanguíneo a través de la picadura.

El Dr. Scott Commins, investigador del síndrome alfa-gal en la Universidad de Carolina del Norte, explica que la piel es una vía fantástica para desencadenar una respuesta alérgica.

“Si todo esto ocurriera por vía oral, y consumiéramos alfa-gal como lo hacemos con los filetes o la barbacoa, entonces no desarrollaríamos alergia”, agrega el especialista.

Una vez que el azúcar entra en el organismo por la piel, las personas desarrollan anticuerpos y experimentan una fuerte reacción alérgica pocas horas después de consumir carne o lácteos. Las reacciones no se presentan de inmediato; pueden tardar semanas o meses en manifestarse tras la picadura inicial, y la gravedad de los síntomas suele aumentar con el tiempo.

¿Cuáles son los síntomas comunes?

Las garrapatas pueden transmitir muchas enfermedades, como el sindrome de alfa-gal Crédito: Shutterstock

El diagnóstico de esta enfermedad se realiza mediante análisis de sangre y la evaluación clínica, aunque no todos los resultados positivos son concluyentes. El análisis de sangre detecta la presencia de anticuerpos alfa-gal, pero no todos los pacientes con un resultado positivo desarrollan la enfermedad, cita AP.

Las personas diagnosticadas reportaron síntomas tras ingerir incluso una pequeña cantidad de carne y, en algunos casos, derivados como los lácteos.

Los síntomas principales incluyen:

Urticaria y picazón severa.

y picazón severa. Diarrea y dolores estomacales.

y dolores estomacales. Complicaciones respiratorias (en casos graves).

Un dato clave para manejar la alergia y reestructurar la dieta es que las proteínas como los mariscos, el pollo, el pavo y los huevos no tienen riesgo de contaminación, por lo que son opciones seguras para los pacientes.

¿Qué alimentos están prohibidos?

Las recomendaciones alimentarias de los expertos para las personas alérgicas incluyen evitar la carne de res, cerdo, cordero y otras carnes de mamíferos. En algunos casos, los pacientes también deben restringir por completo los productos lácteos de estos animales, como leche, queso y mantequilla.

En casos de sensibilidad grave, se recomienda evitar alimentos elaborados con otros subproductos animales, como la gelatina, presente en malvaviscos y gomitas.

Cerdos genéticamente modificados: fuente de carne segura

Una de las opciones que pueden ser una solución a futuro es la carne de cerdos modificados genéticamente para no producir alfa-gal. Se trata de un pequeño grupo de animales que se crían como parte de un proyecto experimental para obtener órganos animales para trasplantes en humanos.

Estos cerdos cuentan con la aprobación de consumo por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) desde 2020.

La desactivación del gen alfa-gal fue un primer paso crucial para asegurar que el sistema inmunitario humano no rechazara inmediatamente los órganos trasplantados. La carne de estos cerdos, denominados “GalSafe”, está disponible a través de la empresa Amaroo Hills.

¿Cómo tratar este síndrome?

Recientemente se aprobó un medicamento inyectable llamado Xolair para tratar el síndrome alfa-gal, el cual ayuda a reducir las reacciones alérgicas severas. Actualmente, se están investigando más tratamientos para mejorar las opciones de manejo de esta condición.

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