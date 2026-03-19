¿Proteína en exceso? El impacto de las nuevas Guías Alimentarias de EE.UU. en tus riñones

Las nuevas Guías Alimentarias estadounidenses 2025-2030, impulsadas por la administración Trump, son actualmente objeto de un profundo análisis por parte de especialistas y nutricionistas. Los resultados presentan opiniones divididas; sin embargo, una de las advertencias que más preocupa a los expertos es la recomendación del aumento del consumo de carne roja, lo cual se asocia directamente con riesgos a la salud renal y cardiovascular.

Mientras tanto, otras instituciones como la Universidad de Oklahoma se inclinan hacia una opinión más favorable, percibiendo un enfoque hacia el consumo de alimentos mínimamente procesados y el equilibrio al incluir más vegetales en el plato.

Recordemos que bajo el liderazgo de Robert F. Kennedy Jr., la Secretaría de Salud de los Estados Unidos marcó un hito con la presentación de las Guías Alimentarias 2025-2030 en el mes de enero.

Evidencia científica: el riesgo para los riñones

En esta entrega revisaremos cómo diversos estudios científicos y departamentos de salud internacionales alertan sobre el riesgo renal derivado del incremento en la ingesta de proteína animal.

Un estudio publicado por la Revista de la Sociedad Americana de Nefrología (JASN) revela que existe una relación directa y dosis-dependiente entre el alto consumo de carne roja y el riesgo de desarrollar Enfermedad Renal Terminal (ERT).

Hallazgos clave: Los investigadores determinaron que las personas con un consumo elevado de carne roja (el 25% superior de la población estudiada) tienen un 40% más de probabilidad de sufrir insuficiencia renal severa .

Los investigadores determinaron que las personas con un consumo elevado de carne roja (el 25% superior de la población estudiada) tienen un de sufrir . La fuente importa: Uno de los principales hallazgos es que el problema no es la proteína en sí, sino su origen. No se halló asociación negativa con el consumo de aves, pescado, huevos o lácteos.

Según el líder de la investigación, el Dr. Woon-Puay Koh, no es necesario eliminar la proteína, sino diversificarla. La transición hacia proteínas vegetales es la opción ideal; y si se prefiere la carne, el pescado y las aves son alternativas mucho más seguras para el riñón.

Dato de salud: Cambiar solo una ración diaria de carne roja por otras fuentes de proteína puede reducir el riesgo de ERT hasta en un 62%. Además, incluir soja y legumbres aporta un efecto protector sobre la función renal.

Tailandia en alerta por las recomendaciones de consumo proteico

Reducir el consumo de carnes rojas y procesadas es el primer paso para aliviar tu salud renal. Crédito: Shutterstock

Las autoridades de salud de Tailandia han puesto bajo la lupa las nuevas guías estadounidenses, especialmente respecto al aumento de la ingesta diaria de proteínas de 1.2 a 1.6 gramos por kilogramo de peso corporal, casi el doble de la recomendación mínima tradicional de 0.8 gramos.

Un informe del Departamento de Salud de dicho país advierte: “El consumo de altos niveles de proteína animal, en particular carne roja y queso entero, aumenta significativamente la ingesta de grasas saturadas y sodio, lo que podría derivar en una insuficiencia renal a largo plazo”, cita el medio Nation Thailand.

¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud (OMS)?

Aunque la OMS no establece límites específicos de proteína para riñones sanos, en su actualización sobre Alimentación Saludable (2026) recomienda:

Limitar las carnes rojas y procesadas a menos de 300-500 g cocidos por semana (aprox. 12 onzas).

a menos de (aprox. 12 onzas). Priorizar el consumo de proteínas de origen vegetal .

. Mantener dietas equilibradas bajas en sodio para proteger grupos vulnerables.

La perspectiva de la Universidad de Oklahoma (OSU)

Los expertos recomienda el equilibrio entre los tipos de alimentos y agregar más vegetales al plato. Crédito: Shutterstock

En un artículo publicado el 9 de marzo de 2026, la División de Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales de la Oklahoma State University (OSU) analizó las pautas actualizadas con un enfoque preventivo.

La OSU enfatiza patrones alimenticios basados en:

Alimentos no procesados y reducción de productos ultraprocesados. Inclusión de vegetales variados, frutas y granos enteros. Consumo de grasas saludables y proteínas magras.

Sobre el polémico aspecto proteico, la universidad sugiere que el rango de 1.2-1.6 g de proteína por kg sea destinado a grupos especiales (como adultos mayores o madres lactantes), manteniendo los 0.8 g para el resto de la población.

Finalmente, recuerdan los principios básicos de seguridad alimentaria:

Limpiar superficies y manos.

superficies y manos. Separar alimentos crudos de cocidos.

alimentos crudos de cocidos. Cocinar a temperaturas adecuadas.

a temperaturas adecuadas. Enfriar rápidamente los alimentos.

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