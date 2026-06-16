Congresista de El Bronx pide a Honduras acelerar investigación por accidente aéreo en el que murió el músico estadounidense

El congresista federal por El Bronx, Ritchie Torres, envió una carta al presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, para exigir avances en la investigación del accidente del vuelo 018 de aerolínea Lanhsa, que cayó al mar frente a las costas de Roatán el 17 de marzo de 2025 y dejó 12 muertos.

En la misiva, Torres recordó que las familias de las víctimas han esperado más de 14 meses por respuestas y rendición de cuentas. Entre los fallecidos se encontraba el reconocido músico garífuna y ciudadano estadounidense Aurelio Martínez Suazo, una de las figuras más importantes de la música afrodescendiente de Honduras.

Restos de la aeronave continúan sumergidos

El legislador expresó preocupación porque la grabadora de voz de la cabina (CVR) aún no ha sido recuperada y porque los restos de la aeronave y sus motores continúan sumergidos frente a Roatán, donde permanecen expuestos al deterioro.

Torres también citó información contenida en un informe provisional de la Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación, que señala que la aeronave operaba sin una exención vigente relacionada con el requisito de contar con un registrador de datos de vuelo al momento del accidente.

Asimismo, cuestionó la independencia de la investigación al señalar que la comisión depende institucionalmente de organismos vinculados a la regulación de la seguridad aérea en Honduras, lo que, a su juicio, genera dudas sobre el cumplimiento de los estándares internacionales.

El congresista solicitó al gobierno hondureño autorizar la recuperación de los restos del avión, incluidos la CVR, los motores y otros componentes para esclarecer las causas del siniestro.

También pidió garantizar la participación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos y de la Rama de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido, preservar la cadena de custodia de las evidencias, exigir a la aerolínea el cumplimiento de sus obligaciones con las familias afectadas y establecer una comunicación directa sobre el estado de las pesquisas.

De acuerdo con información reportada por The Associated Press tras el accidente, la aeronave de Lanhsa Airlines se precipitó al mar poco después de despegar de Roatán con destino a la ciudad de La Ceiba. A bordo viajaban 17 personas entre pasajeros y tripulantes, de los cuales cinco sobrevivieron y fueron trasladadas a centros de salud.

Las autoridades informaron entonces que el avión no logró alcanzar la altitud necesaria y se hundió rápidamente tras el impacto. Pescadores de la zona participaron en el rescate de los sobrevivientes, mientras que la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil abrió una investigación para determinar las causas del accidente.

Tras el accidente, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados desde Roatán hasta la morgue de San Pedro Sula para los procedimientos forenses correspondientes.

Torres destacó en su carta que el caso tiene especial relevancia para Estados Unidos debido a que Martínez poseía ciudadanía estadounidense y los motores de la aeronave fueron fabricados por una empresa estadounidense.

El legislador afirmó que su oficina mantiene contacto con la familia del artista, residentes de El Bronx y representantes de la pastoral garífuna de Nueva York, y reiteró su disposición a colaborar para lograr una investigación transparente y una resolución satisfactoria para las familias de las víctimas.

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