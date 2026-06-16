Mueren ocho personas al estrellarse un avión militar en California poco después de despegar

Las fuerzas armadas de Estados Unidos confirmaron oficialmente el fallecimiento de los ocho miembros de la tripulación de un avión bombardero modelo B-52 Stratofortress.

El hecho ocurrió este lunes tras el desplome de la aeronave en los terrenos colindantes a una instalación militar en el estado de California, y se registró pocos momentos después de que la unidad realizara las maniobras de despegue para cumplir con una misión de entrenamiento planificada.

Los hechos tuvieron lugar en el espacio operativo de la Base de la Fuerza Aérea Edwards, un complejo situado en la jurisdicción del condado de Kern, aproximadamente a unos 200 kilómetros de distancia hacia el noroeste de la ciudad de Los Ángeles.

Detalles del siniestro por parte de las autoridades

Las autoridades a cargo de la administración de la base militar comunicaron la información sobre el accidente y el resultado fatal de la tripulación a través de sus canales institucionales en las plataformas digitales.

“El bombardero se estrelló poco después de despegar del aeródromo de Edwards a las 11:20 a.m., hora local”, explicó la cuenta de X de la Base de la Fuerza Aérea Edwards.

?? Official release regarding today's B-52 crash at Edwards. Our thoughts and prayers are with the families and unit members at this time.



More information will be released as it becomes available. pic.twitter.com/410V2gqCFv — Edwards Air Force Base (@EdwardsAFB) June 15, 2026

Los portavoces de la Base Edwards de la Fuerza Aérea comunicaron de manera precisa que la pérdida de vidas de los ocho ocupantes se produjo mientras se ejecutaba un operativo catalogado como rutinario por la institución.

Asimismo, el cuerpo militar ratificó que las revisiones iniciales en el área del impacto confirmaron que nadie ha sobrevivido a la colisión. Imágenes captadas en los alrededores de la zona del incidente mostraron una columna densa de humo negro que se levantaba desde el sector donde impactó la estructura del avión.

Respuesta e investigación técnica

Posterior a la caída a tierra del aparato desarrollado por la empresa Boeing, los cuerpos especializados de control de emergencias internos de la base acudieron de forma directa a la zona afectada para asegurar el perímetro e iniciar las tareas correspondientes.

Las fuerzas armadas añadieron que los equipos de emergencia acudieron “de inmediato” al lugar del accidente y que la instalación militar “facilitará más información a medida que esté disponible”.

El mando de las fuerzas armadas iniciará los protocolos de inspección pertinentes para documentar las causas del hecho.

El avión B-52 Stratofortress constituye un bombardero pesado diseñado para operaciones aéreas de largo alcance que entró en funcionamiento activo originalmente durante la década de 1950. La flota de aeronaves fabricadas por Boeing preserva un rol activo en la organización y proyección del poder aéreo del ejército estadounidense.

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