Culminan reparaciones del Superacueducto en Puerto Rico: ¿cuándo regresará el agua?

SAN JUAN – Las reparaciones de las averías detectadas en el llamado Superacueducto de Puerto Rico han finalizado, pero la recuperación del servicio de agua potable será gradual y se prologará al menos otras 24 horas, según informa este martes la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Más de 100,000 clientes de la AAA en los municipios de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Gurabo, la zona turística de Isla Verde, Caguas, Juncos y Aguas Buenas experimentan interrupciones en el suministro de agua desde hace unos cinco días.

El presidente ejecutivo de la AAA, Luis R. González Delgado, ha detallado en un comunicado que, como parte de los trabajos finales, se ha depositado hormigón con acelerador en el área intervenida y se ha permitido que durante horas de la madrugada transcurriera el proceso de endurecimiento, necesario para garantizar la estabilidad y seguridad de la reparación realizada.

González Delgado ha indicado que, a continuación, ha comenzado la apertura gradual del sistema para iniciar el proceso de recuperación del servicio.

Este procedimiento se realiza, no obstante, de forma controlada y paulatina con el objetivo de evitar cambios repentinos de presión que puedan provocar nuevas averías en la infraestructura.

“Luego de varios días de trabajo continuo, hemos completado una reparación compleja y ya comenzamos el proceso de recuperación del sistema. Ahora nuestro enfoque está en que cada familia afectada por este evento recupere el servicio de agua potable de forma rápida, segura y estable”, ha manifestado el presidente ejecutivo.

La AAA estima que aproximadamente el 50 % de los abonados que se vieron afectados por la interrupción del servicio recuperarán el suministro de agua potable durante las próximas 24 horas, lo que equivale a cerca de 60,000 clientes.

La recuperación continuará de forma progresiva hasta lograr la estabilización total del sistema, asegura la nota.

Mientras continúa la recuperación del sistema, la AAA mantiene activos sus planes de mitigación y continúa trabajando en coordinación con los municipios, la Guardia Nacional y varias agencias gubernamentales para garantizar la distribución de agua potable a las comunidades que aún permanecen afectadas.

La crisis en el suministro de agua comenzó el pasado 10 de junio, cuando la AAA detectó una avería en la línea de transmisión de 1.8 metros del Superacueducto. Durante las reparaciones, se identificaron dos roturas adicionales.

La presencia de camiones cisterna y de ciudadanos cargando recipientes con agua, así como el cierre de negocios, han sido la norma estos últimos cinco días en numerosos sectores del área metropolitana de la isla y pueblos aledaños.

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