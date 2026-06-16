De 50,000 a 7.4 millones de seguidores en unas horas: el fenómeno viral de Vozinha, el arquero de 40 años de Cabo Verde

Hay locuras que ni el fútbol podría explicar. El pasado lunes, minutos después de que Cabo Verde diera la sorpresa del Mundial 2026 empatando sin goles ante España, Josimar José Évora Dias, ‘Vozinha‘, explotó en redes sociales y pasó de 50.000 a 7.4 millones de seguidores en cuestión de horas.

“Vozinha” fue la figura de su equipo con siete atajadas que España logró meter entre los tres postes de un total de 23 remates.

Además de la actuación del veterano y la hazaña de su selección, el guardameta regaló un momento mágico al momento de enterarse de la locura viral que estaba generando en redes sociales.

Sin embargo, en ese momento apenas eran 1.9 millones de followers. Aunque esta explosión digital tiene una explicación y un origen.

Durante la transmisión en vivo del partido, los comentaristas de la famosa cadena brasileña Cazé TV quedaron tan maravillados que lanzaron un reto a su audiencia: ir a seguir al arquero a su cuenta de Instagram como un homenaje a su partidazo.

Josimar José Évora Dias, conocido como ‘Vozinha‘, nació en Mindelo, Cabo Verde, el 3 de junio de 1986, y actualmente milita en el GD Chaves de la segunda división de Portugal.

A lo largo de su carrera ha pasado por clubes de Cabo Verde, Angola, Moldavia, Chipre, Eslovaquia y Portugal. El guardameta debutó con la selección caboverdiana en 2012 y se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes de la historia de su país.

Antes del Mundial 2026 ya acumulaba cerca de 90 partidos internacionales y había participado en varias ediciones de la Copa Africana de Naciones.

“Vozinha” (avozinha) se traduce como “Abuelita” en portugués. Su apodo nace porque de niño pasó la mayor parte del tiempo con sus abuelos debido a que su papá estaba en el servicio militar y su mamá trabajaba jornadas muy largas.

Antes de ser profesional, pasaba las mañanas reparando cables y sistemas eléctricos en Mindelo, un oficio que aprendió para sostenerse mientras jugaba en ligas menores.

El pasado martes, Cabo Verde, un país con poco más de medio millón de habitantes, jugó el primer partido mundialista de su historia y le sacó un empate a España.

Cabo Verde también es el país más pequeño en superficie que ha jugado un Mundial, con 4.033 kilómetros cuadrados.

Cabo Verde deberá enfrentar a Uruguay en la jornada dos del Grupo H y cerrará su participación en la fase de grupos ante Arabia Saudita.



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