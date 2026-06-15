Cabo Verde hace historia y empata sin goles contra España en su primer partido mundialista

Josimar José Évora Dias, “Vozinha”, escribió una página histórica para Cabo Verde: a sus 40 años sostuvo el arco en cero y fue la figura del debut mundialista de su selección, que este lunes logró un empate sin goles ante España en el Mundial 2026.

“Vozinha” regaló a su equipo siete atajadas que España logró meter entre los tres postes de un total de 23 remates.

La Furia Roja controló 75 % de la posesión de balón y, a pesar de que gozó de varias oportunidades, se vio un equipo espeso con pocas ideas sobre el verde.

Las ocasiones de más peligro se gestaron en su mayoría por la banda izquierda, donde Marc Cucurella, que horas antes fue anunciado como la nueva estrella del Real Madrid, funcionó como un auténtico puñal.

El lateral izquierdo generó profundidad y se sacó de la chistera varios centros que se convirtieron en las mejores ocasiones de España en el partido.

Al minuto 39, la campeona de Europa tuvo la ocasión más clara del partido en las botas de Ferran Torres, quien desperdició una gran ocasión al rematar al primer toque dentro del área y estrellarla directamente al larguero.

El segundo tiempo fue un monólogo de la primera parte. Cabo Verde replegada con 10 jugadores en el fondo y España, espesa, sin desborde y sin ideas.

Al minuto 71, Luis de la Fuente decidió darle entrada a su mayor estrella, Lamine Yamal, quien llega a la Copa del Mundo entre algodones. No obstante, la joya del FC Barcelona no pudo destacar ni aportar desborde a la furia roja.

Con la entrada de Lamine Yamal (18 años y 342 días) y la titularidad de “Vozinha” (40 años y 22 días), el Mercedes Benz Arena de Atlanta fue testigo de la mayor diferencia de edad (21 años y 45 días) entre dos jugadores rivales que debutan en el mismo partido en toda la historia de la Copa del Mundo.

El récord anterior, 19 años y 207 días, lo ostentaban David James y Ryad Boudebouz en el Mundial de Sudáfrica 2010.

El país más pequeño en superficie que ha jugado un Mundial, con 4.033 kilómetros cuadrados, debutó con empate en su primer partido en la Copa del Mundo.

España solo ha empezado con victoria en cuatro de sus 16 participaciones mundialistas. En 1934 contra Brasil, en 2002 contra Eslovenia, en 2006 contra Ucrania y en 2022 contra Costa Rica.

Por su parte, solo cuatro de 13 selecciones africanas ganaron su primer partido en la Copa del Mundo (Túnez en 1978, Argelia en 1982, Nigeria en 1994 y Senegal en 2002).

Ahora, el próximo 21 de junio España deberá jugar sin margen de error ante Arabia Saudita en la segunda jornada del Grupo H.

Por su parte, Cabo Verde deberá enfrentar a Uruguay en la jornada dos. Este lunes en Miami, Uruguay y Arabia Saudita se juegan el liderato del Grupo H.



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