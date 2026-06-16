Emotiva despedida de Bill Ritter: su diagnóstico de Alzheimer y nueva misión en el mundo del periodismo

Bill Ritter, una de las figuras más reconocidas de la televisión en Nueva York, anunció durante una emotiva emisión de Eyewitness News que fue diagnosticado con Alzheimer en etapa inicial y que dejará de presentar los noticieros diarios de ABC7, después de casi 3 décadas en la cadena.

El veterano periodista, de 76 años, compartió la noticia a finales de la semana pasada con los televidentes, durante su último programa como conductor del informativo. “Después de una serie de pruebas, mis médicos me dijeron que tengo Alzheimer. Es Alzheimer en fase inicial y dicen que los tratamientos que estoy recibiendo lo mantienen a raya, por ahora”, expresó al aire.

Ritter explicó que la enfermedad lo llevó a tomar la decisión de alejarse de la conducción diaria para dedicar más tiempo a su familia. “No hay garantías porque todavía no existe una cura para el Alzheimer. Así que, a menos que alguien encuentre una cura milagrosa, y pronto, esta noche será el último noticiario que presente”, afirmó.

Una despedida cargada de emoción

El periodista recordó que en los últimos años ya había reducido gradualmente sus responsabilidades en la cadena. Primero dejó el noticiero de las 11 p.m. (ET) y, posteriormente, realizó cambios en sus horarios con el objetivo de pasar más tiempo con sus seres queridos.

Durante su mensaje, agradeció a los espectadores y a sus compañeros de trabajo, y destacó el apoyo de su esposa Kathleen y de sus hijos. “Mis hijos dicen que estoy siendo muy valiente, pero los valientes son ellos y mi esposa”, señaló.

Ritter también reveló que el Alzheimer ha marcado profundamente la historia de su familia. Su padre falleció en 1998, después de luchar durante años contra la enfermedad, una experiencia que lo llevó a involucrarse activamente en iniciativas de concienciación y apoyo a la investigación médica.

Según informó ABC7, el conductor seguirá vinculado a la estación en un nuevo rol. Continuará trabajando como periodista y mentor de reporteros más jóvenes, además de participar en una cobertura especial enfocada en el Alzheimer y otras enfermedades neurológicas, así como en el impacto que tienen sobre pacientes y familias.

“Durante décadas, Bill ha guiado a los neoyorquinos a través de las noticias más importantes con integridad, perspicacia y mucho corazón”, señaló la directora general de WABC-TV, Marilu Galvez, en un comunicado.

La ejecutiva añadió que el periodista ayudará a visibilizar los desafíos que enfrentan millones de personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas y a difundir información sobre recursos disponibles para pacientes y cuidadores.

La noticia generó numerosas reacciones en Nueva York. El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, elogió la valentía del presentador al compartir públicamente su diagnóstico y afirmó que su testimonio ayudará a muchas familias que atraviesan situaciones similares a sentirse menos solas.

For decades, Bill Ritter has been a trusted presence in New Yorkers' homes, helping us make sense of the news that shape our city.



His courage in sharing his Alzheimer’s diagnosis will help countless families facing the same challenge feel less alone.



Wishing Bill, his loved? https://t.co/n6fyuC6alb — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) June 13, 2026

Compañeros de la cadena también le dedicaron mensajes de reconocimiento. La reportera Lucy Yang destacó su profesionalismo y compromiso con el periodismo, mientras que el meteorólogo Lee Goldberg aseguró que su legado trascenderá más allá de su labor frente a las cámaras.

Bill Ritter. In his words. Honest. Gracious. Brave.



He is now fighting #Alzheimer’s.



For decades, I’ve reported for his show and even filled in, anchored w him. He never gave less than 110%



I salute you. I thank you. And I will pray for you, @billritter7 @abc7ny pic.twitter.com/4VdOyUIbBr — Lucy Yang (@LucyYang7) June 13, 2026

Los primeros síntomas del Alzheimer y una nueva misión personal

Días después de anunciar su diagnóstico, Ritter reveló en una entrevista para Good Morning America que los primeros síntomas aparecieron hace aproximadamente 2 años, cuando comenzó a olvidar nombres y lugares. Inicialmente pensó que se trataba del cansancio acumulado por décadas de trabajo nocturno, pero decidió someterse a pruebas médicas cuando los problemas de memoria persistieron.

El periodista admitió que sintió miedo al recibir el diagnóstico y recordó de inmediato a su padre. Sin embargo, aseguró que ahora ve una nueva misión en esta etapa de su vida: utilizar su experiencia para dar visibilidad al Alzheimer y ayudar a otras familias.

“La verdad y los hechos son lo que siempre hemos defendido como periodistas”, afirmó. “Sentí que les debía honestidad a los televidentes”. A partir de ahora, continuará en ABC7, impulsando reportajes y recursos informativos sobre enfermedades neurodegenerativas, una causa que, según dijo, espera que permita que más personas “entren a la conversación” y se sientan acompañadas.

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