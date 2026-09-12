IRS tiene fecha límite este 15 de septiembre: quiénes deben hacer un pago para evitar problemas

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene una fecha importante esta semana para millones de contribuyentes en Estados Unidos. El 15 de septiembre de 2026 vence el tercer pago de los impuestos estimados del año, correspondiente principalmente a los ingresos obtenidos entre el 1 de junio y el 31 de agosto.

No se trata de una nueva obligación para todos los trabajadores ni de una fecha para presentar la declaración anual. El plazo afecta principalmente a quienes reciben ingresos sobre los que no se retienen suficientes impuestos durante el año.

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Quiénes deben prestar atención al 15 de septiembre

El sistema tributario estadounidense funciona bajo el principio de “pagar a medida que se generan los ingresos”. Los trabajadores asalariados suelen hacerlo mediante las retenciones que realiza su empleador en cada cheque. Pero, quienes reciben dinero sin una retención suficiente, pueden necesitar realizar pagos directamente al IRS durante el año.

Según la agencia, generalmente deben pagar impuestos estimados las personas que esperan adeudar $1,000 o más al momento de presentar su declaración.

Entre ellos pueden encontrarse:

Trabajadores independientes y freelancers.

Propietarios únicos de negocios.

Socios de sociedades.

Accionistas de corporaciones S.

Personas con ingresos importantes por inversiones.

Propietarios que reciben ingresos por alquileres.

Contribuyentes con otras fuentes de ingresos que no tienen suficiente retención.

Las corporaciones, por su parte, normalmente deben realizar pagos estimados cuando esperan adeudar $500 o más.

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Qué período se paga ahora

El IRS divide el año en cuatro períodos para los impuestos estimados. En 2026, las fechas generales son:

15 de abril: primer pago.

15 de junio: segundo pago.

15 de septiembre: tercer pago.

15 de enero de 2027: cuarto pago.

El vencimiento del 15 de septiembre corresponde a los ingresos obtenidos entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2026. Por eso, alguien que comenzó a recibir ingresos sujetos a impuestos estimados durante el verano podría tener ahora su primera obligación de pago.

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Qué pasa si no se paga a tiempo

Ignorar el vencimiento puede tener consecuencias incluso cuando el contribuyente planea pagar todo al presentar su declaración anual. El IRS advierte que puede aplicar una multa por pago insuficiente de impuestos estimados cuando no se abona una cantidad suficiente antes de las fechas establecidas.

Y hay un detalle importante: una persona podría enfrentar esa penalidad incluso si finalmente tiene derecho a un reembolso cuando presente su declaración.

La cantidad exacta necesaria para evitar una multa depende de la situación fiscal de cada contribuyente, sus ingresos, retenciones y pagos realizados durante el año.

Los empleados también podrían necesitar revisar sus retenciones

Tener un empleo con salario no significa automáticamente quedar fuera de los impuestos estimados.

Una persona que recibe un sueldo pero también gana dinero como freelancer, por inversiones, rentas u otro negocio podría terminar debiendo una cantidad importante al IRS.

Una alternativa es solicitar al empleador que retenga más impuestos del salario, presentando un nuevo Formulario W-4. El propio IRS recomienda revisar las retenciones cuando cambian significativamente los ingresos o la situación familiar.

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Cómo hacer el pago al IRS

Los contribuyentes pueden pagar electrónicamente desde las herramientas oficiales del IRS, por teléfono o utilizando la aplicación IRS2Go. También pueden utilizar el Formulario 1040-ES, que sirve para calcular y realizar los pagos estimados de personas físicas.

El IRS permite además acceder a una cuenta individual en línea para consultar pagos anteriores, revisar saldos y realizar un nuevo pago.

Quiénes podrían no tener que pagar impuestos estimados

No todos los contribuyentes con ingresos adicionales están obligados a realizar estos pagos. El IRS señala, entre otras excepciones, que una persona generalmente no necesita pagar impuestos estimados del año actual si se cumplen simultáneamente estas tres condiciones:

No tuvo obligación tributaria el año anterior;

Fue ciudadano estadounidense o extranjero residente durante todo el año anterior;

Su año tributario anterior abarcó 12 meses.

También existen reglas especiales para agricultores, pescadores y ciertos contribuyentes.

Para quienes sí están alcanzados, el mensaje es más sencillo: el tercer vencimiento de 2026 es el 15 de septiembre, y esperar hasta la declaración anual para ponerse al día puede terminar generando una penalidad.

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