Fox compra Roku por $22,000 millones: qué cambiará para millones de usuarios de streaming

Millones de usuarios que utilizan el sistema Roku para acceder a Netflix, Disney+, Tubi o YouTube podrían verse afectados por una de las mayores operaciones de la historia del streaming. Fox anunció la compra de la plataforma por unos $22,000 millones en efectivo y acciones. Esta operación unirá a Tubi, Fox Sports y Fox News con una plataforma que llega a cerca de 100 millones de usuarios en todo el mundo.

Para formalizar la compra, todavía se requiere de la aprobación de reguladores y accionistas y el proceso quedaría finalizado hasta 2027. Sin embargo, analistas anticipan que podría traducirse en más contenido gratuito, una mayor integración con los servicios de Fox y, sobre todo, en más publicidad dentro del ecosistema Roku, aunque su menú no tendrá cambios durante los próximos meses.

Cómo será la compra de Roku y qué busca Fox

Fox Corporation anunció que pagará a los accionistas de Roku $96 en efectivo y alrededor de 0.97 acciones de Fox Clase A por cada acción de Roku, en una transacción valorada en unos $22,000 millones, equivalentes a $160 por acción, incluyendo deuda. Para financiar la parte en efectivo, Fox recurrirá a recursos propios y a un préstamo cercano a $12,000 millones.

La operación ya fue aprobada por los consejos de administración de ambas compañías y convertirá a Fox en uno de los mayores actores del mercado televisivo estadounidense por cuota de audiencia, sumando televisión abierta, cable, estaciones locales y streaming. En un comunicado, la empresa señaló que esta combinación busca “acelerar nuestra estrategia en streaming gratuito con publicidad y fortalecer nuestra relación directa con la audiencia”.

En la práctica, Fox tomará control del sistema operativo de muchos televisores y dispositivos de streaming, un lugar privilegiado desde el cual decidir qué aplicaciones se destacan, qué contenidos aparecen primero y qué anuncios ve el usuario.

¿Qué pasará con tu Roku y tus otras apps de streaming?

Para los usuarios actuales de Roku, que usan esta plataforma para acceder a Netflix, YouTube, Hulu, Vix o aplicaciones en español, los primeros cambios ocurrirán hasta 2027, cuando se cierre la transacción.

Mientras tanto, Fox y Roku han señalado que no planean bloquear servicios competidores como Netflix o Disney+. Sin embargo, analistas prevén que Fox integrará con más fuerza su servicio gratuito Tubi, así como contenidos de deportes y noticias, en pantallas de inicio, recomendaciones y espacios publicitarios.

Esto podría traducirse en cambios como:

Más recomendaciones de Tubi y canales de Fox en la página principal

Mayor presencia de noticias y deportes de Fox en carruseles destacados

Publicidad más segmentada basada en el historial de uso del dispositivo

¿Subirán los precios o habrá más anuncios?

Roku obtiene la mayor parte de sus ingresos de publicidad y acuerdos con aplicaciones, no de cobrar al usuario final por el dispositivo, y Fox está apostando precisamente por fortalecer este modelo. En el primer trimestre de 2026, Roku reportó más de $600 millones en ingresos publicitarios, con un crecimiento de doble dígito frente al año anterior.

Eso sugiere dos cosas para el consumidor:

Es poco probable que Fox comience a cobrar cuotas adicionales por usar Roku.

Sí es probable que aumente la presión para mostrar más anuncios y más segmentados.

“Los consumidores probablemente no verán cambios drásticos en el corto plazo, pero a largo plazo sí podrían enfrentarse a un entorno con publicidad aún más invasiva y personalizada”, advirtió un análisis de ConsumerAffairs.

Para muchas familias hispanas que han migrado a Roku para ahorrar en el presupuesto mensual, esto significa que el “precio” se pagará en tiempo de anuncios y en el tipo de contenido que se prioriza en la pantalla.

Implicaciones para la comunidad hispana: control del menú y de los datos

La adquisición no solo es relevante por el dinero que mueve, sino por el control del menú de contenidos que millones de hogares hispanos usan a diario. En Nueva York, Los Ángeles, Houston y otras ciudades, Roku es la puerta de entrada a otras aplicaciones en español, desde canales de noticias hasta servicios como Vix, Canela TV o Pluto TV.

Con Fox al mando del sistema operativo, pueden cambiar las recomendaciones de contenido. Entre las preguntas que surgen están:

¿Qué contenidos se destacarán en la pantalla de inicio?

¿Cómo se usarán los datos de consumo de los usuarios para segmentar publicidad?

¿Tendrán más protagonismo las noticias y la narrativa editorial de Fox frente a otras voces?

Organizaciones de consumidores en EE.UU. han advertido que la consolidación de grandes empresas de medios con plataformas de distribución puede reducir la pluralidad informativa y concentrar aún más los datos personales en manos de unos pocos conglomerados.

¿Qué puedes hacer como usuario de Roku?

Mientras la operación se cierra, los usuarios pueden tomar algunas medidas para protegerse y mantener control sobre su experiencia:

Revisar la configuración de privacidad de Roku y limitar la recopilación de datos de uso cuando sea posible

de Roku y limitar la recopilación de datos de uso cuando sea posible Organizar manualmente la pantalla de inicio , moviendo hacia arriba las aplicaciones que realmente usas y relegando las que no te interesan

, moviendo hacia arriba las aplicaciones que realmente usas y relegando las que no te interesan Experimentar con otras plataformas (Fire TV, Chromecast, Apple TV o apps integradas en tu smart TV) para no depender de un solo sistema

(Fire TV, Chromecast, Apple TV o apps integradas en tu smart TV) para no depender de un solo sistema Estar atento a correos y avisos sobre cambios en términos de servicio una vez que la compra se acerque a su cierre en 2027.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la compra de Roku por parte de Fox

¿Cuándo se hará efectiva la compra de Roku por Fox?

El acuerdo fue anunciado el 15 de junio de 2026 y se espera que se cierre en la primera mitad de 2027, sujeto a aprobación de accionistas y reguladores.

¿Cuánto pagará Fox por cada acción de Roku?

Fox acordó pagar $160 por acción de Roku en una combinación de $96 en efectivo más acciones de Fox Clase A por el resto del valor.

¿Puedo seguir viendo Netflix, Disney+ y otras apps en Roku?

Sí. Las empresas han indicado que la plataforma seguirá siendo abierta a aplicaciones de terceros y que no hay planes de bloquear servicios competidores.

¿Cambiará algo en mi factura mensual de streaming?

La compra no afecta directamente las suscripciones que ya pagas a Netflix, Disney+ u otros servicios. El impacto se verá en anuncios y recomendaciones, no en nuevas cuotas obligatorias.

Conclusión

La compra de Roku por Fox no cambiará mañana el contenido que ves en tu pantalla, pero sí marca un giro profundo en quién controla la puerta de entrada al entretenimiento en millones de hogares.

Para la comunidad hispana, que ha encontrado en el streaming una manera más flexible y a veces más barata de informarse y entretenerse, esto significa que un solo grupo mediático tendrá más poder para decidir qué se ve primero, qué anuncios se muestran y qué datos se recogen. Ante ese escenario, la mejor defensa será informarse, ajustar la configuración de privacidad y no depender de una sola plataforma.

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