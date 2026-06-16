Lanzaron ácido sulfúrico a cinco mujeres desde una moto en NJ

Cinco mujeres fueron hospitalizadas con quemaduras después de que unos sospechosos a bordo de una moto les arrojaran ácido anoche en Nueva Jersey.

Según el Departamento de Policía de Jersey City, las mujeres se encontraban en la zona de 105 Wilkinson Av cuando dos sospechosos pasaron junto a su vehículo y les rociaron ácido sulfúrico. “Las cinco víctimas fueron trasladadas a un hospital local para recibir tratamiento por lesiones que no ponían en peligro su vida, entre ellas quemaduras y descamación de la piel“, indicó la policía en un comunicado.

Las autoridades no revelaron la identidad y posible vínculo entre las víctimas. El ataque parece haber sido premeditado y estar relacionado con “una disputa entre un grupo numeroso de personas” ocurrida anteriormente ese mismo día, señaló la policía, que no ofreció detalles sobre la querella ni sobre qué la originó.

La investigación sobre el ataque continúa en curso. Los dos sospechosos del incidente huyeron y siguen en libertad, acotó NBC News. El alcalde de Jersey City, James Solomon, afirmó que se asegurará de que los agentes “trabajen día y noche para encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia”. “Mis pensamientos están con las personas heridas en este horrible ataque, y quiero que nuestras comunidades sepan que una violencia como ésta no tiene cabida alguna en nuestras calles”, declaró en un comunicado.

En un caso similar, en un dramático giro policial tras cinco años de investigaciones, en marzo Shaquille Coke fue acusado de haber confabulado para desfigurar a su ex novia Nafiah Ikram, lanzándole ácido sulfúrico en el rostro en Long Island (NY).

En octubre de 2025 Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), una semana después de que su esposa fuese encontrada asfixiada con quemaduras químicas en la cara en su domicilio. En 2024 William DiBernardino Jr. fue acusado de contratar a una pareja por casi $40,000 dólares para que quemaran a su ex novia usando un ácido en Nueva Jersey.