Ex novio lanzó ácido en rostro de joven en Nueva York: 2do arresto en dramático giro policial

Aunque por años se pensó que Nafiah Ikram había sido desfigurada con ácido en un crimen de odio debido a ser musulmana, su ex novio acaba de ser arrestado como sospechoso en un dramático giro policial en Long Island (NY).

Shaquille Coke, de 31 años, compareció ante el tribunal ayer para responder a cargos de agresión, posesión criminal de un arma y de materiales nocivos en el caso del ataque que la estudiante de medicina en la Universidad Hofstra sufrió afuera de su domicilio el 17 de marzo de 2021.

Según los fiscales, Coke supuestamente orquestó el ataque motivado por la ira derivada de la relación que mantenía con la víctima, comentó ABC News. La víctima, quien tenía 21 años en ese momento, sufrió heridas graves y quedó desfigurada.

Un segundo sospechoso, Terrell Campbell, rapero de 29 años, fue arrestado el pasado mes de febrero, luego de cinco años de misterio policial. Los fiscales sostienen que fue él quien arrojó a Ikram el vaso con el líquido, el cual se determinó posteriormente que contenía 70% de ácido sulfúrico.

Los investigadores señalan ahora que, a lo largo de los últimos cinco años, las pruebas recabadas revelaron que Coke -ex novio de Ikram, se reunió con Campbell una hora antes del ataque y condujo el vehículo utilizado para cometer el crimen.

“Este acusado era un ex novio celoso, posesivo y despechado de la víctima, incapaz de aceptar que su relación -la cual duró apenas unos meses- había llegado a su fin. En complicidad con su coacusado y amigo de la escuela secundaria, Terrell Campbell, Shaquille Coke supuestamente llevó a cabo un ataque brutal y vengativo con el fin de mutilar a la joven que había puesto fin a su relación, declaró la fiscal de distrito del condado Nassau. “Tras el ataque, Coke intentó desvincularse de los hechos, al tiempo que enviaba en secreto mensajes obscenos a Nafiah Ikram, profiriéndole insultos crueles y repugnantes desde un número de teléfono enmascarado. Coke llegó a afirmar que el “karma” se cobraría su deuda con Nafiah; sin embargo, ha sido la justicia la que ha venido a buscarlo a él”.

Tras el arresto efectuado el martes, Ikram hizo declaraciones públicas en las que expresó su esperanza de que el acusado “coseche lo que ha sembrado”. “El simple hecho de que él creyera tener el derecho de hacer algo así y que además montara todo un escenario ficticio y una farsa para engañarme, haciéndome creer que era una persona protectora con la que yo debía permanecer… eso, de por sí, demuestra que es un ser delirante y diabólico”, afirmó la joven.

Coke se declaró “no culpable” y quedó bajo custodia judicial. Deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo mes de abril. Si es declarado culpable se enfrenta a hasta 25 años de prisión. El otro sospechoso Campbell, residente de Brooklyn (NYC) y un aspirante a rapero conocido como Yung Based Prince, también se declaró “no culpable” y quedó detenido sin derecho a fianza por agresión y otros cargos. Según fuentes policiales, tras el ataque supuestamente Campbell buscó en internet cómo limpiar el ácido sulfúrico. También al parecer publicó una canción en línea que hace referencia a un ataque con ácido.

Ikram sobrevivió al ataque, pero desde entonces ha pasado por varias cirugías reconstructivas faciales. La joven estudiante de medicina y empleada de CVS estaba caminando hacia la entrada de su residencia en Elmont cuando un hombre se le acercó por detrás con una taza. Seguidamente le arrojó el contenido a la cara y luego se fue en un Nissan Altima rojo hacia el este en Arlington Av.

El ataque le causó a Ikram quemaduras de primer y segundo grado en la cara, los brazos y la garganta, además de dañar gravemente sus ojos. Posteriormente perdió la visión del ojo derecho. El ácido le quemó la lengua y la garganta cuando ella gritó pidiendo ayuda, lo que le afectó brevemente la respiración, según la policía. Cuando corrió al interior de su casa, sus padres intentaron ayudarla y también sufrieron quemaduras en las manos y los antebrazos. Una página en GoFundMe fue creada en nombre de la víctima recabó más de $600,000 dólares.

En un caso similar, en octubre de 2025 Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), una semana después de que su esposa fuese encontrada asfixiada con quemaduras químicas en la cara en su domicilio. En 2024 William DiBernardino Jr. fue acusado de contratar a una pareja por casi $40,000 dólares para que quemaran a su ex novia usando un ácido en Nueva Jersey.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.