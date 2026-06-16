Más de la mitad del salón de baile de Trump en la Casa Blanca se pagaría con dinero público

El polémico proyecto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para construir un gran salón de baile en la Casa Blanca tendría un costo cercano a los $600 millones de dólares, de los cuales más de la mitad provendría de fondos públicos, según documentos citados por The Washington Post.

El diario, que accedió a registros internos del contratista Clark Construction, señala que una estimación elaborada en marzo eleva el presupuesto en unos $200 millones de dólares por encima de la cifra oficial divulgada previamente por la Casa Blanca. Trump había fijado el costo en unos $400 millones de dólares.

De acuerdo con esos documentos, alrededor de $307 millones de dólares procederían de recursos públicos, principalmente del Servicio Secreto y la Oficina Militar de la Casa Blanca, destinados a medidas de seguridad asociadas a la obra. El resto, unos $293 millones, estaría cubierto por donaciones privadas.

Desembolsos con dinero público

El propio Gobierno federal habría aprobado más de una docena de desembolsos con dinero público para el desarrollo del proyecto, que contempla la demolición del Ala Este de la Casa Blanca, la construcción del nuevo salón de baile e incluso la instalación de un búnker.

Sin embargo, desde que anunció la iniciativa en julio de 2025, Trump ha reiterado que no se utilizarían fondos de los contribuyentes. “No hay ni diez centavos de los contribuyentes”, afirmó el mandatario en marzo.

Los documentos revisados por el diario indican además que el uso de fondos públicos habría sido considerado desde etapas tempranas del proyecto, bajo el argumento de necesidades de seguridad para justificar el gasto dentro del marco legal.

El plan de construcción ha enfrentado además obstáculos judiciales. En marzo, un juez federal ordenó la paralización parcial de las obras al considerar que el presidente no contaba con autorización del Congreso para demoler el Ala Este y avanzar con el proyecto.

Esa decisión fue suspendida de forma temporal por un tribunal de apelaciones, que deberá pronunciarse este mes sobre la validez del fallo. Mientras tanto, el futuro de la obra permanece en revisión judicial.

Con información de EFE.

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