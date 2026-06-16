Mundial 2026: Christian Pulisic está “día a día” y es duda contra Australia

La selección de Estados Unidos sigue de cerca el estado físico de Christian Pulisic luego de que el futbolista siga trabajando por separado previo al duelo contra Australia.

El atacante del AC Milan realizó ejercicios individuales este martes por segundo día consecutivo mientras continúa recuperándose de una lesión en la pantorrilla izquierda sufrida la semana pasada.

De acuerdo con el cuerpo médico de la selección estadounidense, el capitán del equipo se encuentra “día a día” y su disponibilidad para el próximo compromiso sigue siendo incierta.

La situación genera preocupación en el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino, que se prepara para enfrentar a Australia este viernes en Seattle en su segundo partido de la fase de grupos.

?? Christian Pulisic (calf) is in modified training again today. U.S. Soccer says his status is “day to day”.



USMNT faces Australia on Friday. pic.twitter.com/4OZ6ABsUcy — Tom Bogert (@tombogert) June 16, 2026

¿Qué lesión tiene Christian Pulisic?

Pulisic sufrió un golpe en la parte posterior de la pantorrilla izquierda durante una sesión de entrenamiento previa al debut mundialista de Estados Unidos.

Aunque el delantero fue titular frente a Paraguay, comenzó a sentir rigidez muscular durante el encuentro y fue sustituido al finalizar la primera mitad como medida preventiva.

El seleccionador Mauricio Pochettino explicó que la decisión se tomó para evitar cualquier riesgo mayor, especialmente considerando que Estados Unidos ya dominaba cómodamente el marcador.

Tras el encuentro, el propio futbolista se mostró optimista sobre su recuperación.

“Espero estar bien en los próximos días. Es solo la parte posterior de la pierna, en la zona de la pantorrilla. Me mantengo positivo. No creo que sea algo grave”, comentó el jugador.

Pulisic brilló en el debut de Estados Unidos

Antes de abandonar el terreno de juego, Pulisic fue uno de los protagonistas de la contundente victoria 4-1 sobre Paraguay en el SoFi Stadium de California.

El atacante participó directamente en el primer gol anotado por Folarin Balogun gracias a una asistencia y también provocó un autogol paraguayo mediante una de sus constantes incursiones por la banda izquierda.

Después del compromiso en Seattle, Estados Unidos regresará a California para disputar su último encuentro de la fase de grupos el próximo 25 de junio ante Turquía.

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