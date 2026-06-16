Arrestan a dos sospechosos en Kansas City por el robo a la selección de Inglaterra en pleno Mundial 2026

La policía de Kansas City arrestó a dos hombres sospechosos de robar equipamiento de la selección de Inglaterra en plena concentración mundialista, a pocos días del debut del equipo en el Mundial 2026.

Los agentes detuvieron a dos ciudadanos ingleses vinculados al hurto de varios artículos pertenecientes al plantel. Las autoridades no han revelado sus identidades ni precisado si lograron recuperar los objetos sustraídos.

Las autoridades del condado de Jackson, Misuri, presentaron cargos contra Mustafa Salik y Erfan Kamal, dos hombres originarios de San Antonio, Texas, por su presunta participación en el robo.

Las autoridades clasificaron el caso como delito grave de clase D, una figura que contempla penas de hasta siete años de prisión.

A Mustafa Salik y Erfan Kamal se les fijó una fianza de 75.000 dólares cada uno y enfrentarán cargos por sustracción de bienes robados, según la policía de Kansas City.

“El condado de Jackson no tolerará ninguna actividad delictiva que tenga como objetivo a los visitantes de la Copa Mundial, incluyendo a las selecciones internacionales que han viajado aquí para competir”, indicó la fiscal del condado de Jackson, Melesa Johnson.

“Agradecemos al Departamento de Policía de Kansas City y a nuestros abogados por su rápida actuación al presentar los cargos de inmediato”, añadió.

El robo fue descubierto cuando la delegación inglesa regresó a su base y notó la ausencia de botines, guantes de portero, camisetas, balones y otros materiales de uso diario. La denuncia activó un operativo que derivó en la captura de los dos sospechosos.

El hecho se produjo mientras el equipamiento de Inglaterra era transportado en camioneta desde West Palm Beach, Florida, hasta la base de Swope Soccer Village en Missouri, donde permanecerán durante al menos las próximas tres semanas.

La estancia de la selección de Inglaterra se ha vuelto accidentada en los últimos días. Al incidente del robo se suman una serie de sismos que se dieron durante su preparación en Orlando, Florida, luego de un terremoto de 6.1 de magnitud que se registró en el este de Cuba.

También sufrieron un tiroteo registrado en las inmediaciones de la concentración de la selección de Inglaterra. Un hombre armado abrió fuego cerca del perímetro de seguridad, lo que obligó a desplegar un operativo inmediato y a reforzar la vigilancia alrededor del campamento inglés.

“Será duro, y ojalá sea un Mundial largo. Habrá muchos viajes, mucha adversidad, por el calor, por la humedad. Ya tuvimos un retraso de casi una hora en el entrenamiento por culpa de los rayos”, dijo Tuchel en los entrenamientos previos.

Los “Three Lions” se estrenan en el Grupo L ante Croacia en el Estadio de Dallas, en Arlington. Luego jugarán contra Ghana y cierran la fase de grupos contra Panamá.



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