Fans de Argentina y Argelia protagonizaron salvaje pelea en Times Square

Horas antes del estreno de Argentina en el Mundial 2026, la violencia empañó la previa. Fans sudamericanos y argelinos protagonizaron una violenta pelea este martes en el corazón de Nueva York, Times Square.

Times Square de Nueva York fue testigo de la violencia de algunos fans de la selección de Argentina y de Argelia a escasas horas del duelo de los dos equipos en el Grupo J de la Copa del Mundo en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

La pelea entre simpatizantes de Argentina y Argelia quedó registrada por transeúntes y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

Los videos muestran cómo una discusión entre grupos que alentaban a sus selecciones terminó convirtiéndose en un enfrentamiento abierto.

Según las imágenes, ambos grupos comenzaron entonando cánticos, pero el ambiente se tensó hasta que estallaron los golpes.

Fans vestidos con los colores de ambos equipos se lanzaron patadas, puños y objetos como botellas y latas.

En medio del caos, algunos niños corrieron para ponerse a salvo, mientras que personas ajenas a la disputa intentaron separar a los involucrados y contener a la multitud.

De momento, no están claros los motivos de la violenta trifulca. Tampoco se conoce un reporte de detenidos o heridos.

De acuerdo con el medio francés Le Parisien, “los seguidores de ambos equipos llegaron a las manos tras intercambiar gestos obscenos e insultos. La policía intentó separarlos y realizó arrestos. Aún no se han publicado cifras de víctimas”.

Argelia regresa a una Copa del Mundo después de doce años de ausencia. Más tarde, el Grupo J completará su jornada con el enfrentamiento entre Austria y Jordania, que disputarán su partido en Santa Clara, California.



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