¿Puedo quedar embarazada tras una ligadura de trompas? Expertos lo aclaran

Además de ser uno de los métodos anticonceptivos más efectivos, la ligadura de trompas suele ser una decisión que toma la mujer cuando no desea tener más hijos. Sin embargo, es un procedimiento que sigue generando dudas respecto a las probabilidades de que todavía pueda haber un embarazo.

Los especialistas coinciden en que ofrece una protección muy alta contra el embarazo. Pero como ocurre con prácticamente cualquier método, nunca es completamente infalible.

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¿Es posible quedar embarazada después de una ligadura de trompas?

La respuesta corta es sí, aunque las probabilidades son muy bajas. La ligadura de trompas está diseñada para ser permanente y posee una tasa de eficacia superior al 99%.

También conocida como esterilización tubárica o unión de trompas, es una intervención quirúrgica que busca impedir el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide.

Según detalla el equipo médico de Mayo Clinic, la ligadura consiste en “cortar, ligar o bloquear” las trompas de Falopio para impedir el paso de los óvulos

Sin embargo, en casos poco frecuentes, las trompas pueden reconectarse parcialmente de manera espontánea o desarrollar pequeños conductos que permitan el paso de un óvulo.

Cuando esto ocurre, existe la posibilidad de que se produzca una fecundación. Pero los especialistas señalan que estos casos son poco comunes y pueden presentarse años después de la cirugía.

También es importante considerar que, si ocurre un embarazo tras una ligadura de trompas, existe un mayor riesgo de embarazo ectópico, una condición en la que el óvulo fecundado se implanta fuera del útero, generalmente dentro de una trompa de Falopio.

¿Se puede revertir una ligadura de trompas?

Aunque muchas personas consideran esta cirugía definitiva, algunas mujeres cambian de opinión con el paso de los años y desean volver a intentar un embarazo.

En esos casos existe una alternativa quirúrgica conocida como reversión de ligadura de trompas. Según MedlinePlus, se trata de una “cirugía de reversión, donde se reconectan las trompas de Falopio”.

Sin embargo, los expertos advierten que no siempre es posible realizarla con éxito. “No se puede revertir si queda muy poco de la trompa o si está dañada”, señala el sitio web.

Los médicos recomiendan que la ligadura de trompas sea considerada una decisión permanente. Antes de someterse al procedimiento, es fundamental conversar con un especialista sobre los planes reproductivos futuros, especialmente en mujeres jóvenes.

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