¿Es posible revertir la vasectomía para lograr un embarazo? Médicos lo aclaran

Aunque la vasectomía se considera una solución a largo plazo para los hombres que no desean tener más hijos, muchos se preguntan años después si existe la posibilidad de revertir el procedimiento, e incluso buscar un embarazo. Cabe aclarar de inicio que esta cirugía no afecta las erecciones ni el placer durante la intimidad.

En términos médicos, una vasectomía consiste en cortar o bloquear los conductos deferentes, encargados de transportar los espermetozoides desde los testículos hasta la uretra, detalla Medline Plus. De hecho, un hombre que se la haya practicado puede eyacular con normalidad, pero sin carga de espermatozoides.

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¿Es posible revertir una vasectomía y lograr un embarazo?

La respuesta corta es sí, pero el éxito no está garantizado y depende de varios factores médicos. La reversión de la vasectomía requiere una nueva cirugía realizada por un urólogo que vuelve a conectar los extremos de los conductos deferentes.

Si la intervención resulta exitosa, el hombre puede volver a tener espermatozoides en la eyaculación, lo que reabre la posibilidad de lograr un embarazo de manera natural.

Sin embargo, los médicos advierten que la presencia de espermatozoides en el semen no garantiza automáticamente una concepción. La fertilidad depende de numerosos factores relacionados tanto con el hombre como con su pareja.

Según información de la Mayo Clinic, las tasas de embarazo después de una reversión de vasectomía pueden oscilar entre un 30% y un 90%.

Aunque revertir la vasectomía no garantiza el embarazo, un médico especialista puede analizar el caso y definir una probabilidad real. Crédito: Fizkes | Shutterstock

Qué factores intervienen en el embarazo después de una vasectomía

El primero es el tiempo transcurrido desde la vasectomía original, la calidad de la cirugía de reversión, la edad de ambos miembros de la pareja y la existencia de problemas de fertilidad previos.

Esto significa que, aunque la vasectomía sea exitosa, la concepció no está garantizada al 100% y no necesariamente tiene que ver con la reversión, sino con otros factores, incluso naturales, como la edad de la mujer para salir embarazada.

Pero los médicos destacan un punto fundamental: mientras menos tiempo haya transcurrido, mayores son las posibilidades de recuperar la fertilidad. Esto quiere decir que, si deseas revertir el proceso, asegúrate de no esperar demasiado.

De hecho, la recomendación de expertos es que no excedas los 10 años. Sin embargo, antes de revertir una vasectomía puedes asesorarte con un especialista que defina las posibilidades reales, ya que se trata de una cirugía que implica un costo económico y una recuperación.

Por último, asegúrate de contar con la experiencia demostrada de un médico, puesto que la reconexión de los conductos deferentes requiere técnicas altamente especializadas y equipos de microcirugía que no están disponibles en todos los centros médicos.

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