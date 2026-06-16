Sable de luz de Star Wars y otros objetos icónicos del cine serán subastados

Los aficionados al cine y la cultura pop tendrán la oportunidad de pujar por algunos de los objetos más reconocibles de la historia del entretenimiento durante una subasta que reunirá piezas provenientes de películas clásicas, éxitos de taquilla y momentos emblemáticos de la música.

La casa neoyorquina Heritage Auctions anunció la celebración de su evento Hollywood & Entertainment Signature Auction, que se llevará a cabo del 13 al 17 de julio y pondrá a la venta una amplia colección de artículos utilizados en producciones que marcaron generaciones.

Entre los lotes más llamativos destaca un sable de luz utilizado por Luke Skywalker en una de las escenas más recordadas de la saga Star Wars.

El accesorio fue empleado por Mark Hamill durante el enfrentamiento en Ciudad Nube que aparece en El Imperio Contraataca (1980), película en la que Darth Vader pronuncia la célebre frase: “Yo soy tu padre”.

Según Heritage Auctions, el objeto nunca había sido ofrecido anteriormente en una subasta.

La puja inicial será de $1 millón. El sable también incluye el mecanismo utilizado para el efecto especial de la mano amputada durante la secuencia.

La subasta incluirá además dos sombreros históricos del cine. Uno de ellos fue utilizado por Margaret Hamilton en su interpretación de la Bruja Malvada del Oeste en El Mago de Oz (1939).

Las ofertas por esta pieza comenzarán en $100,000.

También estará disponible el sombrero marrón de copa que usó Gene Wilder en Willy Wonka y la fábrica de chocolate (1971).

En este caso, las pujas arrancarán en $50,000.

Los fanáticos de la franquicia Rocky podrán intentar quedarse con unas botas de boxeo utilizadas por Sylvester Stallone en Rocky III (1982).

El actor aparece con este calzado adornado con borlas y el logotipo de Nike durante el montaje inicial de la película.

El precio de salida será de $100,000.

Otra de las piezas curiosas que llegará a la subasta proviene de The Big Lebowski (1998). Se trata de dos alfombras fundamentales para la trama de la película protagonizada por Jeff Bridges.

Una de ellas pertenece al personaje conocido como ‘The Dude’ y es la alfombra que resulta dañada al inicio de la historia, mientras que la otra es la que posteriormente toma de la residencia de su adinerado homónimo.

Las pujas para ambas comenzarán en $15,000 cada una.

La colección también incluye varios hoverboards utilizados en Volver al Futuro II, un borrador del guion de El Padrino Parte II, así como una hoja escrita a mano por John Lennon con la letra de la canción If I Fell.

El documento fue redactado en el reverso de una tarjeta de San Valentín mientras el músico se encontraba en Nueva York para la primera aparición de The Beatles en The Ed Sullivan Show.

Además, los coleccionistas encontrarán otros artículos destacados como un jersey de hockey usado por Paul Newman en Slap Shot, un collar utilizado por el personaje principal de La novia de Frankenstein y el inflable ‘Otto, el piloto automático’ que apareció en la comedia Airplane!.

Joe Maddalena, vicepresidente ejecutivo de Heritage Auctions, destacó la relevancia histórica de las piezas reunidas para el evento.

“Esta subasta representa todo el espectro de la historia del entretenimiento, desde la Edad de Oro de Hollywood hasta el cine moderno de gran presupuesto y algunos de los momentos más influyentes de la música popular”, afirmó.

Con artículos que abarcan más de ocho décadas de historia del cine y la cultura popular, la subasta promete atraer tanto a coleccionistas experimentados como a fanáticos interesados en poseer una pieza de algunas de las producciones más famosas de todos los tiempos.

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