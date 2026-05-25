Tarjeta de colección de Cristiano Ronaldo se convierte en la segunda más cara del mundo tras venta privada de $1.35 millones

A 17 del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo ha roto un nuevo registro. Una tarjeta de colección se convirtió en la segunda más cara del mundo tras una venta privada de $1.35 millones de dólares el pasado sábado. La empresa encargada de la venta fue Fanatics Collet, así lo confirmaron a la cadena de noticias ESPN.

¿Cuál es la tarjeta más cara de Cristiano Ronaldo y por qué marcó un récord?

El objeto de colección se trata de la tarjeta verde “1 de 1” (ejemplar único) de la serie Panini Kaboom de 2018 de Cristiano Ronaldo cuando era jugador de la Juventus de la Serie A de Italia.

El set multideportivo Panini Kaboom 2018, integrado por 50 figuras, no llegó al mercado mediante los tradicionales sobres de venta al público.

Panini lo reservó como una exclusiva del programa Panini Rewards, donde los coleccionistas podían obtenerlo como recompensa.

Aunque las tarjetas Kaboom debutaron en 2013, fue recién en 2018 cuando la marca incorporó la versión paralela verde “1 de 1”, una variante casi inexistente que hoy se encuentra entre las más codiciadas.

Se trata de la cifra más alta en una tarjeta de colección de Cristiano Ronaldo y la segunda más cara a escala mundial en cuanto a tarjetas de fútbol.

El primer lugar lo ostenta una tarjeta de colección de Lionel Messi en su época de novato. Se vendió por $1.5 millones de dólares y no solo superó a CR7, sino que está por delante de la de novato de Pelé, valorada en $1.33 millones.

De hecho, la de la leyenda brasileña fue la primera tarjeta de fútbol en alcanzar el millón de dólares. Por su parte, la última tarjeta de colección récord de Cristiano Ronaldo había costado $420,000 dólares durante una subasta Fanatics Premier celebrada el 22 de mayo.

En aquella ocasión, la pieza vendida fue la tarjeta negra “1 de 1” de la serie Panini Flawless Finishes de 2015, la cual recibió una calificación de siete sobre 10 por parte de la empresa certificadora Professional Sports Authenticator (PSA).



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