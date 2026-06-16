Trump asegura que Irán sufrirá consecuencias increíbles si se hace con la bomba atómica

El presidente Donald Trump afirmó este martes que Irán nunca tendrá un arma nuclear y que, en caso de que eso suceda, el país sufrirá consecuencias inimaginables.

“No van a adquirirla, no van a hacer nada con ella y, si lo hacen, sufrirán consecuencias increíbles”, dijo ante el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, en su reunión bilateral al margen de las reuniones del G7, que se celebra en Évian, Francia.

“No desarrollarán, no comprarán ni adquirirán de ninguna otra forma un arma nuclear; si lo hacen, caerá el infierno sobre ellos y no lo harán“, aseguró Trump ante los periodistas.

El mandatario republicano agregó, por otro lado, que nunca le ha interesado un cambio de régimen en Irán, y aseguró que el diálogo con los actuales líderes del régimen de los ayatolás —que podría concluir con una formalización de un acuerdo de paz a finales de esta semana en Ginebra— es positivo.

“El primer grupo (de líderes iraníes) está muerto, el segundo también, parte del tercero ha desaparecido, y ahora estamos tratando con personas que considero muy racionales”, aseguró.

“Fue agradable negociar con ellos, son personas fuertes e inteligentes, (…) no están radicalizadas y quieren ayudar a su país”, agregó.

El acuerdo entre Irán y Estados Unidos, logrado con la mediación de Pakistán, pondrá fin al conflicto iniciado entre ambos e Israel el 28 de febrero, que ha afectado a Oriente Medio y a la economía mundial por el cierre del estrecho de Ormuz, importante vía de transporte de crudo.

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