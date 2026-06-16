Kamala Harris desde Viena:”No tengo duda de que ganaremos las elecciones de mitad de mandato”

VIENA- La exvicepresidenta demócrata Kamala Harris calificó este martes en Viena al Gobierno de Donald Trump como el “más despiadado, corrupto e incompetente que Estados Unidos ha experimentado”, y pronosticó una victoria de su partido en las elecciones legislativas del próximo noviembre.

En su primer viaje al extranjero desde que perdió las elecciones estadounidenses de 2024 contra Trump, la política dijo que ya antes de esos comicios previó “todo lo que iba a pasar con este Gobierno”, incluido que el actual presidente usaría al Departamento de Justicia para atacar a sus rivales políticos.

“Y por ese motivo, no tengo duda de que ganaremos las elecciones de mitad de mandato“, añadió sobre los comicios que se celebran en noviembre de este año y en las que se renovará parte del Congreso, una cita con las urnas que favorece históricamente al partido que está en la oposición.

Harris se pronunció así desde la Austrian World Summit (AWS), una conferencia medioambiental que el actor y exgobernador republicano de California Arnold Schwarzenegger celebra desde hace 10 años en la capital austríaca.

La también exsenadora por California auguró que esa victoria electoral será posible gracias a la unión de ciudadanos de distintas posiciones políticas y afirmó que, en las elecciones de 2024, un tercio de los electores votó por Trump, otro tercio lo hizo por los demócratas y otro tercio no votó.

“Lo que significa que dos tercios de los electores estadounidenses no votó por esto (por Trump)”, resumió.

Durante un debate con Schwarzenegger sobre políticas climáticas, Harris fue preguntada si consideraba que las investigaciones judiciales contra políticos demócratas, como el gobernador de California, estaban motivadas políticamente.

“No digo se los dije porque eso es un tanto antipático, así que prefiero no decirlo; pero la realidad es que muchos de nosotros lo predijimos. Y no requirió de gran creatividad, porque él (Trump) nos adelantó la mayor parte de lo que haría después, incluyendo que iría tras sus oponentes políticos utilizando al Departamento de Justicia”, respondió Harris.

“Y es por ello por lo que realmente creo, a la luz de muchos otros ejemplos, que esta es, esencialmente la Administración presidencial más despiadada, corrupta e incompetente que Estados Unidos ha experimentado”, afirmó.

Harris criticó a Trump por haber iniciado una guerra contra Irán que, dijo, “los estadounidenses no querían”, y la calificó de “guerra elegida”.

“Este es un presidente que ha demostrado que solo piensa en sí mismo“, denunció la exvicepresidenta estadounidense, quien aseguró que la guerra no hubiera ocurrido si ella hubiera ganado en 2024.

Harris dijo que hay una correlación entre la guerra y el aumento de los precios de la gasolina, y advirtió de que los estadounidenses han gastado 500 dólares más al mes.

La que fuera vicepresidenta con Joe Biden (2021-2025) afirmó que el estadounidense medio está a 400 euros (aproximadamente, $463) de la bancarrota si tiene un gasto imprevisto.

Sobre el resultado de la negociación de paz con Irán, afirmó que al final Trump “va a declarar una victoria” mientras que la situación será la misma que cuando se firmó el acuerdo nuclear impulsado por el expresidente Barack Obama, por el que Irán aceptó reducir su programa nuclear para asegurar que no podía fabricar una bomba atómica.

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